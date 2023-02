https://sputniknews.lat/20230213/exsecretario-de-defensa-de-eeuu-ucrania-hace-el-trabajo-sucio-que-nosotros-no-queremos-hacer-1135718954.html

Exsecretario de Defensa de EEUU: "Ucrania hace el trabajo sucio que nosotros no queremos hacer"

Exsecretario de Defensa de EEUU: "Ucrania hace el trabajo sucio que nosotros no queremos hacer"

Mark Esper expresó su preocupación por la creciente influencia de Rusia en otros Estados. "Esto plantea un problema" para Washington, admitió al comentar que debido a los suministros de armas a Kiev la tecnología desarrollada por EEUU podría caer en "manos equivocadas" en China o Irán.Durante la conversación, también admitió que trató de persuadir a Biden para que no redujera el ritmo de los envíos de armas a Ucrania y proporcionara a Kiev todo el armamento necesario, incluida la munición de largo alcance para atacar Crimea. En opinión de Esper, no tiene sentido prohibir los ataques en la península."Ucrania puede atacar a Rusia con cualquier tipo de armamento", declaró el funcionario. En cuanto al exmandatario de EEUU Donald Trump, admitió que no cree que "él sea adecuado" para EEUU.Numerosos países condenaron la operación militar especial que Rusia lleva a cabo desde el pasado 24 de febrero y apoyan a Ucrania con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, advirtió que cualquier cargamento con armas para Kiev se convertirá en un blanco legítimo para las Fuerzas Armadas rusas.

