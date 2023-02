https://sputniknews.lat/20230213/las-sanciones-occidentales-son-un-catalizador-para-la-cooperacion-entre-rusia-y-asia-1135709907.html

Las sanciones occidentales "son un catalizador" para la cooperación entre Rusia y Asia

El vicecanciller ruso, Andréi Rudenko, habló con Sputnik sobre cuándo Rusia y China podrán pasar a yuanes el pago de los suministros energéticos, cómo ve Moscú...

Rudenko concedió una entrevista a Sputnik con motivo del Día del Diplomático.— El presidente ruso, Vladímir Putin, y el presidente chino, Xi Jinping, mantuvieron una videoconferencia a finales del año pasado durante la cual el presidente ruso invitó a su homólogo chino a una visita a Rusia. ¿Están ya en marcha los preparativos? ¿Se sabe cuándo puede tener lugar? En este contexto, ¿en qué fase se encuentra la planificación de la visita a Rusia del nuevo Ministro de Asuntos Exteriores chino, Qin Gang?— El diálogo bilateral al más alto nivel es la base del fortalecimiento de los lazos estratégicos entre nuestros países. La naturaleza de las relaciones chino-rusas dio lugar a una gran intensidad de contactos entre los jefes de Estado. Antes de la pandemia, Vladímir Putin y Xi Jinping se reunían una media de cinco veces al año, tanto en el marco de visitas de intercambio como al margen de actos multilaterales. El año pasado, en medio de la volátil epidemia de COVID-19, hubo dos reuniones cara a cara: en febrero, en la olímpica Pekín, y en septiembre, al margen de la cumbre de la OCS [Organización de Cooperación de Shanghái] en Samarcanda. El 30 de diciembre, Putin y Xi Jinping mantuvieron conversaciones por videoconferencia en las que resumieron su trabajo conjunto a lo largo del año y debatieron planes para reforzar la asociación bilateral, incluido un calendario para los próximos contactos. En cuanto las partes hayan tomado las decisiones oportunas, las anunciaremos oficialmente.Nuestros ministros de Asuntos Exteriores también están desarrollando activamente la interacción en un entorno internacional en rápida evolución. El 9 de enero [canciller ruso] Serguéi Lavrov mantuvo una primera conversación telefónica con Qin Gang, en la que le felicitó por su nombramiento y le invitó a visitar nuestro país en un momento conveniente para ambas partes. El ministro chino aceptó agradecido la invitación. En la actualidad, los Ministerios de Asuntos Exteriores de ambos países están estudiando opciones para organizar el primer contacto personal. Existe la intención mutua de ampliar las reuniones también a otros niveles. Así, muy informativas fueron las consultas con el viceministro chino de Asuntos Exteriores, Ma Zhaoxu, que visitó recientemente Moscú.— Según las previsiones de Moscú, ¿podrán Rusia y China convertir totalmente al yuan la liquidación de las compras de petróleo y carbón este año? ¿Y cómo valora Moscú los planes de Pekín de crear un yuan petrolero?— La proporción de monedas nacionales en los pagos bilaterales con China no ha dejado de aumentar en los últimos años. El año pasado este proceso se aceleró considerablemente. En el primer semestre de 2022, casi la mitad de nuestro comercio con China se realizó en rublos y yuanes, y en la segunda mitad del año este método de pago siguió ganando popularidad, incluso entre las empresas energéticas. Dado el importante papel que desempeña el suministro de energía en los lazos prácticos ruso-chinos, no me cabe duda de que el uso de monedas nacionales seguirá creciendo, lo que aumentará la independencia de los acuerdos bilaterales y reforzará así la seguridad económica nacional.Partimos del supuesto de que tanto los proveedores como los consumidores de recursos energéticos deben disponer de una variedad de oportunidades comerciales entre las que puedan elegir las más adecuadas y convenientes, y no verse frenados por el monopolio de, por ejemplo, el dólar. Los rublos, los yuanes o las monedas de otros Estados que no pretenden crear obstáculos artificiales a otros países pueden utilizarse y se han utilizado con éxito para pagar el suministro de energía.En los últimos años, nuestra cooperación comercial y económica con China ha ido de récord en récord. Durante dos años consecutivos, el comercio bilateral ha aumentado un tercio anualmente. Según datos preliminares del Servicio Federal de Aduanas ruso, en 2022 será de 183.900 millones en dólares estadounidenses. China sigue encabezando la lista de principales socios comerciales de Rusia. Este año nos proponemos alcanzar antes de lo previsto el objetivo de 200.000 millones que habíamos previsto inicialmente para 2024 y avanzar a un ritmo acelerado.— ¿Considera Moscú que sus relaciones con Pekín han alcanzado un nuevo nivel, que debería cimentarse mediante un acuerdo adecuado que sustituya al Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación firmado en 2001 y prorrogado hasta 2026? ¿Se está trabajando ya en un nuevo documento?— Según la valoración general de los jefes de Rusia y China, las relaciones entre nuestros países han alcanzado un nivel sin precedentes de asociación integral e interacción estratégica. Pueden considerarse un modelo de cooperación entre grandes potencias en el siglo XXI. Nuestros vínculos se basan en un amplio marco institucional y jurídico de cooperación.En julio de 2001 Rusia y China firmaron el fundamental Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación. Este voluminoso documento, que establece directrices a largo plazo para la asociación bilateral, se concluyó para un periodo de 20 años. Durante el último periodo, el tratado ha desempeñado un papel decisivo en el establecimiento y desarrollo de la interacción política, la cooperación comercial y económica y los lazos humanitarios entre Rusia y China.La experiencia de la profundización gradual de la cooperación ruso-china atestigua que el tratado ha superado con éxito la prueba del tiempo. Las disposiciones clave de este instrumento jurídico internacional han constituido la base de cientos de documentos bilaterales, han influido en el desarrollo del marco regulador de las relaciones entre Rusia y China con terceros países y han contribuido de manera significativa a la formalización de los fundamentos conceptuales de asociaciones tan autorizadas como la OCS y los BRICS.Estamos convencidos de que el tratado sigue siendo pertinente, permite responder con rapidez y flexibilidad a los retos y amenazas emergentes, crear nuevas formas eficaces de interacción y garantizar el pleno desarrollo de nuestras relaciones en la actual situación geopolítica. En este momento, no vemos ninguna razón para sustituirlo. Por eso, en 2021, celebrando su aniversario, los jefes de Estado apoyaron unánimemente su prórroga (por 5 años).Pyongyang refuerza su potencia militar "en respuesta a la presión de Washington y Seúl"— Dado el aumento de las pruebas de misiles norcoreanas y las recientes incursiones de drones norcoreanos en el espacio aéreo surcoreano, así como los planes de Washington y Seúl de realizar maniobras terrestres a gran escala, ¿cree que aumentará el riesgo de hostilidades entre Corea del Norte y Corea del Sur? En opinión de Moscú, ¿podemos decir que, con sus acciones, EEUU y Corea del Sur han cruzado todas las "líneas rojas" previamente señaladas por Pyongyang, y en tal situación podría Corea del Norte pasar de las amenazas al uso de armas nucleares tácticas? ¿Cómo respondería Moscú si tal escenario se materializara?— Cualquier acción de las fuerzas armadas de un estado coreano que pueda ser vista por la otra parte como hostil y contraria a las disposiciones del acuerdo militar intercoreano del 19 de septiembre de 2018, está cargada de represalias y, en consecuencia, de una escalada de tensiones. Pero hasta ahora, a pesar de las contundentes manifestaciones, las acusaciones mutuas y —en el caso de Seúl— la "exploración" de una posible retirada de este acuerdo crucial, ambas partes no tienen prisa por anular los compromisos de fomento de la confianza que han adquirido. Entre ellas figuran la reducción al mínimo de las actividades militares en la zona tampón y el funcionamiento de líneas directas de comunicación entre los ejércitos de ambos países.En esta situación, creo que es inapropiado sembrar el pánico e incluso especular hipotéticamente sobre el uso de la fuerza, y mucho menos de armas nucleares, en la península coreana. Esto no le interesa a nadie.— Corea del Norte anunció que está preparando el lanzamiento de un satélite militar. ¿Puede considerarse esto un paso hacia una mayor escalada del conflicto en la región? ¿Cree Moscú que aún hay posibilidades de una solución diplomática en la península coreana y prepara Rusia nuevas iniciativas en este sentido?— Las medidas previstas por Corea del Norte para reforzar sus capacidades militares son una reacción forzada al aumento sin precedentes de las sanciones y la presión sobre Pyongyang por parte de Washington y Seúl. Lo cínico de la situación es que estos intentos de obligar a Corea del Norte a desarmarse unilateralmente van en contra de los acuerdos intercoreanos y norcoreano-estadounidenses de 2018, que, recordemos, vinculaban directamente la desnuclearización de la península coreana a la creación de confianza mutua y a proporcionar a Pyongyang firmes garantías de seguridad.Esperamos que, como ha ocurrido repetidamente en los más de setenta años de historia de la confrontación, los métodos de fuerza fracasen y la actual tendencia al agravamiento dé paso inevitablemente a la búsqueda de una desescalada y de soluciones de seguridad mutuamente beneficiosas. Un proceso político y diplomático multilateral encaminado a construir un sistema de paz en el nordeste asiático que tenga en cuenta las preocupaciones legítimas de todas las partes interesadas y ofrezca garantías de seguridad creíbles a unos y otros sigue siendo la forma más segura de llegar a acuerdos duraderos en esta zona. Estamos dispuestos a seguir esforzándonos por la pronta reanudación de dicho diálogo."Japón ha intensificado la modernización de sus capacidades militares"— Aunque Japón se ha unido formalmente a los países que apoyan la introducción de un techo de precios para el petróleo ruso, en la práctica Tokio ha pedido una excepción para el petróleo producido en el marco del proyecto Sajalín-2. En ese caso, ¿piensa Rusia seguir suministrando recursos energéticos de Sajalín-2 a Japón o redirigirá el petróleo y el GNL del proyecto a otros mercados?— El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia sigue de cerca la política hostil de la administración de Fumio Kishida hacia nuestro país. En función de las nuevas medidas que adopte Tokio, recomendaremos al Gobierno ruso las contramedidas políticas y económicas adecuadas. En cuanto a la ejecución de proyectos energéticos específicos, la cuestión se está abordando a través de las agencias y organizaciones pertinentes.— ¿Qué opina Moscú de los planes de Japón de desarrollar y desplegar misiles guiados hipersónicos de largo alcance en Hokkaido y Kyushu para 2026, según informan los medios de comunicación japoneses? ¿Supone una amenaza directa para Rusia y cuál podría ser la respuesta de Moscú?— De hecho, Japón ha intensificado recientemente la modernización de sus capacidades militares, intensificando las actividades peligrosas cerca de las fronteras rusas, incluidas maniobras a gran escala con Estados Unidos y otros países, y probando nuevos tipos de misiles y armas convencionales.A este respecto, hemos protestado enérgicamente en repetidas ocasiones ante la parte japonesa a través de los canales diplomáticos. Seguiremos vigilando de cerca el desarrollo de la concentración militar de Japón y tomaremos medidas de represalia inmediatas de acuerdo con la doctrina de defensa de Rusia en caso de que surja cualquier amenaza potencial para la seguridad de nuestras regiones del Lejano Oriente."Las relaciones ruso-indias se basan en firmes raíces históricas y culturales"— ¿Está preparando la cumbre anual entre Putin y el primer ministro indio, Narendra Modi? ¿Cuándo y dónde podría tener lugar?— Los líderes de nuestros dos países debaten periódicamente cuestiones apremiantes de la agenda bilateral e internacional. Dicha sincronización se produce en diferentes formatos y cuando la dicta la lógica de la asociación estratégica especialmente privilegiada entre Rusia e la India. No es necesario que los líderes demuestren artificialmente la fortaleza de las relaciones ruso-indias, que se basan en firmes raíces históricas y culturales, en el respeto mutuo y en la consideración de los intereses de seguridad de la otra parte.— ¿Espera Moscú que la cooperación económica entre ambos países alcance un nuevo nivel este año?— La cooperación comercial y económica bilateral recibió un fuerte impulso el año pasado. Los intercambios comerciales alcanzaron casi 30.000 millones de dólares. Las sanciones impuestas por Occidente a Moscú se han convertido en un catalizador del comercio con la India, acelerando la transición a los pagos en moneda nacional y el desarrollo conjunto de una infraestructura financiera y de transporte autosuficiente. Confío en que la tendencia al alza continúe este año.— ¿Tiene previsto Rusia aumentar aún más el suministro de petróleo a la India, y hasta qué punto son ciertas las informaciones aparecidas en algunos periódicos occidentales según las cuales el mercado indio está sobresaturado de petróleo ruso y a veces lo vende a un precio inferior al coste de producción?— Seguiremos exportando a la India todo el petróleo que necesite para garantizar su propia seguridad energética. Las empresas energéticas rusas se aseguran de que las solicitudes pertinentes se cumplan en el plazo más breve posible. La India no se ha sumado al tope de precios del petróleo procedente de Rusia impuesto por Occidente. Por eso, el precio contractual de nuestro combustible enviado a las empresas indias se forma en función de las prácticas del mercado, como debe ser en una comunidad económica civilizada. Además, Rusia ha declarado en repetidas ocasiones que no venderá recursos energéticos a pérdida.— ¿Cuándo tiene previsto Rusia completar la entrega de sistemas de misiles S-400 a la India?— Por lo que se refiere al suministro de material militar a la India, los trabajos se desarrollan según el calendario previsto y concluirán dentro de los plazos estipulados por las obligaciones contractuales de las partes.Ejecución del proyecto de gasoducto Soyuz Vostok— ¿Cómo avanza la ejecución del proyecto de gasoducto Soyuz Vostok a través del territorio de Mongolia? ¿Han afectado las recientes protestas en ese país a los planes de construcción?— Concedemos gran importancia a la puesta en práctica de la iniciativa de construir un gasoducto de tránsito de Rusia a China a través del territorio de Mongolia. Creemos que este importante proyecto es mutuamente beneficioso y responde a los intereses de los tres Estados. Los operadores económicos, Gazprom por parte rusa, siguen estudiando el proyecto.El Gobierno mongol presta una amplia asistencia a nuestros expertos. Las concentraciones públicas de diciembre de 2022, de carácter puramente político interno, no tuvieron ninguna repercusión en nuestra cooperación.— Anteriormente, la parte indonesia invitó a los inversores rusos a participar en la construcción de la nueva capital de Indonesia, que se trasladará de Yakarta a la isla de Kalimantan. ¿Está Rusia dispuesta a aceptar esta propuesta? En caso afirmativo, ¿ha comenzado el estudio práctico de la participación rusa y en qué ámbitos? ¿Qué regiones rusas, aparte de Moscú, han mostrado interés por el proyecto?— La ejecución del proyecto de traslado de la capital indonesia de Yakarta a la isla de Kalimantan, aún en sus fases iniciales, reviste un gran interés comercial. En el futuro, empresas y organizaciones rusas de diversos perfiles podrían participar en las licitaciones que anuncie la parte indonesia. En particular, podrían implicar a los contratistas nacionales de transporte e información y comunicación en la creación de infraestructuras integradas en Nusantara.

