Operadores rusos niegan aumento de "turismo de embarazadas" en mujeres de Rusia

El 11 de febrero, las seis mujeres embarazadas rusas que fueron retenidas la semana pasada en el aeropuerto de Ezeiza de Buenos Aires por ser consideradas falsas turistas, recibieron permiso para entrar en Argentina. "No hemos notado ningún aumento en la demanda debido a la 'nueva tendencia'. Ni siquiera notamos el crecimiento de la demanda de boletos aéreos", dijo Konstantín Malkov, director general del operador turístico ITM Group, respondiendo a la pregunta de si el "turismo de embarazadas" es masivo entre las mujeres rusas. La jefa de la Asociación de Operadores Turísticos de Rusia, Maya Lomidze, por su parte, aseguró que no se trata de una variante de turismo, sino de "un viaje independiente con un propósito específico, no relacionado con el turismo". La semana pasada, las autoridades argentinas negaron la entrada en el país a seis mujeres embarazadas rusas a su llegada al aeropuerto de Ezeiza. El ingreso fue prohibido de acuerdo con una de las cláusulas de la ley de migración, según la cual la entrada en el país se deniega a los viajeros que presentan información personal incompleta o falsa. Últimamente ha aumentado de manera significativa el número de mujeres embarazadas rusas que llegan a Argentina para dar a luz allí. Se supone que el motivo principal es obtener la nacionalidad argentina, dado que un niño nacido en Argentina la recibe automáticamente y sus padres también pueden solicitarla a los dos años, una que vez prueben su residencia ininterrumpida en el territorio argentino. Además, el pasaporte argentino permite ingresar sin visado a más de 170 países, incluidos los de la Unión Europea.

