Todo listo en Bolivia para desatar el carnaval de Oruro sin las restricciones de la pandemia | Video

A una semana del comienzo de la celebración carnavalera más importante del país, la ciudad de Oruro vibró con el festival de bandas, que reunió a 5.000 músicos... 13.02.2023, Sputnik Mundo

A una semana del inicio del carnaval más importante de Bolivia, la ciudad de Oruro vibró con su tradicional festival de bandas, que según los organizadores convocó a 5.000 músicos que tocaron al unísono canciones populares del país, acompañados de conjuntos reconocidos como Savia Andina y Chila Jatún. La celebración contó con la presencia del presidente Luis Arce, quien visitó Oruro en el marco de su efeméride departamental.La edición XXI del festival de bandas reunió a miles de personas que se apretaron en la céntrica Avenida Cívica. Luego de dos años con restricciones para festejar el carnaval (en 2021 directamente no tuvo lugar) la población, así como las y los músicos pudieron disfrutar sin preocupaciones de la cercanía cara a cara que estas celebraciones requieren.El festival tuvo una impronta religiosa, con la apertura a cargo del máximo representante de la Iglesia católica en Oruro. De hecho, este carnaval está dedicado a la Virgen del Socavón. Asimismo, cientos de músicos dedicaron su desempeño a Santa Cecilia, patrona de este gremio.A los pocos minutos de iniciada la música, los vendedores de cerveza en lata bregaban por mantenerse a flote entre las multitudes (el festival fue auspiciado por una reconocida marca de esta bebida), que consumían ante la tolerante mirada de los policías.El presidente Luis Arce no tomó la palabra en el festival. Solamente se manifestó en sus redes sociales: "La máxima expresión de nuestras culturas se ve reflejada en las impresionantes melodías interpretadas por talentosos maestros músicos de nuestro país, en el maravilloso XXI Festival Nacional de Bandas. Así iniciamos el majestuoso Carnaval de Oruro 2023".El segundo mayor carnaval de Bolivia se vive en la ciudad de Santa Cruz, con una fiesta que tiene remedos de la celebración brasileña. Pero este año no se festejaría masivamente, como protesta por la detención del gobernador Luis Fernando Camacho, acusado de participar del golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales (2006-2019). Por consiguiente, se espera que este año el carnaval orureño atraiga miles de espectadores cruceños.Vamos las bandasCientos de músicos tomaron ubicación en las graderías de la Avenida Cívica, cercana al templo del Socavón, donde concluirá el recorrido de miles de trompetistas, bombistas, platilleros y bailarines que tomarán la ciudad el próximo viernes, sábado y domingo.Se repartieron según sus instrumentos: en la parte baja se situaron platilleros y tambores. Más arriba los trombones y en la cima las trompetas. Cada franja de músicos llevaba diferentes colores de vestimenta, para conformar el rojo, amarillo y verde de la bandera boliviana.Alexander Vladimir Mesa Mendoza es integrante de la Pendeks Band, creada 15 años atrás por un grupo de estudiantes.Y agregó: "Cada año se hace con el pensamiento de animar a la gente a participar del carnaval, donde también demostramos que todas las bandas estamos unidas".Una fiesta únicaDentro de una semana será carnaval en Bolivia y en otras partes del mundo. En el Estado Plurinacional tiene un ingrediente especial: coinciden las celebraciones de la cultura occidental, que desembarcó en este continente en 1492, y las festividades de los pueblos originarios, dedicados ancestralmente a honrar a los muertos y a solicitar buenas cosechas en estos tiempos de lluvias.Para Mesa, la reunión de miles de músicos en Oruro "es la más importante de Bolivia y también del mundo, podría decirle. Porque nuestro carnaval, gracias a Dios y al entusiasmo, el emprendimiento y lo bueno que hemos puesto los orureños, es muy conocido a nivel mundial".Las bandas musicales de Oruro son muy demandadas en el país. Las contratan para casamientos, inauguraciones de edificios y otros eventos sociales: "Incluso cuando vamos a otros países nos dicen que las bandas orureñas son las mejores, sin desmerecer a los músicos de otros departamentos".El carnaval de Oruro fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad en 2001.La población orureña se prepara para recibir en pocos días más a miles de visitantes de Bolivia y de otros países, atraídos por la fama de esta festividad a 3.700 metros sobre el nivel del mar. En hoteles y en casas particulares se ofrece alojamiento por un mínimo de 30 dólares diarios. Este monto escala hasta alcanzar cifras desorbitantes.Mesa se mostró contento de que el carnaval vuelva disfrutarse sin limitantes de protocolos sanitarios por el COVID-19. "Vamos a romperla. Estamos muy entusiasmados los músicos para presentarnos. Este festival nos hace dar más ganas a nosotros y también a los danzarines", los cuales interpretarán decenas de bailes folclóricos de todo el país el próximo 18 y 19 de febrero.El músico comentó que el vínculo con los integrantes de la Pendeks Band va más allá de los días del carnaval: "Somos como una familia. Nos llevamos muy bien, en todo el año siempre estamos compartiendo deportes, cenas y muchas situaciones que no nos hacen sentir que hacemos un trabajo".La Banda Intercontinental Poopó es una de las más célebres de Bolivia. Uno de sus integrantes, Víctor Vallejos, contó a Sputnik que del festival participaron grupos como Chila Jatún, Jatún Raymi, Raymi Bolivia y Savia Andina, entre otros.Le llaman convite porque en ese ámbito socializan entre las diferentes agrupaciones: se invitan comida, comparten bebidas y conversaciones.¿Su pronóstico para el próximo fin de semana? "Va a salir todo bien, con la bendición de Dios y de la mamita Santa Cecilia, que es patrona de los músicos", sostuvo Vallejos.

