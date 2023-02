https://sputniknews.lat/20230213/un-70-de-los-peruanos-a-favor-de-adelantar-las-elecciones-para-2023-1135729992.html

Un 70% de los peruanos a favor de adelantar las elecciones para 2023

Un 70% de los peruanos a favor de adelantar las elecciones para 2023

LIMA (Sputnik) — Un 70% de peruanos se muestra a favor de que se adelanten para este año los comicios generales para elegir un nuevo presidente y nuevos... 13.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-13T19:10+0000

2023-02-13T19:10+0000

2023-02-13T19:10+0000

américa latina

ipsos

perú

📰 crisis política en perú tras la destitución de castillo

encuesta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/0d/1135729640_0:202:2923:1846_1920x0_80_0_0_1ab487e661dbdd5f4b3843da1e3bc22f.jpg

Por otro lado, la encuesta revela que un 76% de los peruanos se muestra a favor de que la presidenta Dina Boluarte renuncie y se convoque a elecciones, mientras que el 20% considera que debe continuar con su mandato y un 4% no precisa. Asimismo, el sondeo señala que la desaprobación ciudadana hacia la presidenta es del 74%, mientras que un 18% la aprueba y un 8% no emite opinión. En el caso del Congreso, la desaprobación ciudadana es del 82%, mientras que la aprobación es del 11%o y un 7% no precisa. Desde diciembre, diversas protestas ciudadanas han tenido lugar en Perú para exigir la salida de Boluarte y los miembros del Congreso a través del adelanto de elecciones generales. Boluarte y los miembros del Congreso asumieron sus cargos en julio de 2021 y, según la ley, tendrían que abandonarlos en julio de 2026. En el parlamento han sido rechazados varios proyectos de ley que proponían adelantar las elecciones para este año o para abril del próximo año. La encuesta de Ipsos se realizó entre el 9 y el 10 de febrero, en un universo de 1.210 personas a nivel nacional.

https://sputniknews.lat/20230207/pedro-castillo-califica-de-genocida-y-dictador-a-actual-gobierno-de-peru-1135498320.html

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ipsos, perú, 📰 crisis política en perú tras la destitución de castillo, encuesta