Viena llama a abstenerse de eliminar plataformas para el diálogo con Rusia

VIENA (Sputnik) — Europa no debe destruir plataformas que podrían ser necesarias para mantener el diálogo con Rusia, declaró el canciller austriaco, Alexander... 13.02.2023, Sputnik Mundo

Señaló que esta idea no es la más popular, pero después del 24 de febrero, el inicio de la operación especial militar rusa, el bloque comunitario aprendió que "tomar lo deseado por la realidad" no es la mejor política. "El planeta no puede ser así como queremos verlo", dijo en entrevista para Washington Post. Según Schallenberg, la historia no cambia, y Rusia "seguirá siendo el miembro más grande de Europa y (...) parte de nuestra cultura". Numerosos países condenaron la operación militar especial que Rusia lleva a cabo en Ucrania desde el pasado 24 de febrero y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró antes que Moscú considera el envío de tanques a Kiev como una implicación directa de Occidente en el conflicto en Ucrania. Rusia envió notas de protesta a todos los países que suministran armas a Ucrania.

