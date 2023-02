https://sputniknews.lat/20230214/biden-ordena-un-analisis-interinstitucional-sobre-los-objetos-voladores-no-identificados-1135754377.html

Biden ordena un análisis interinstitucional sobre los objetos voladores no identificados

Biden ordena un análisis interinstitucional sobre los objetos voladores no identificados

El presidente de EEUU, Joe Biden, ordenó la formación de un grupo interinstitucional para analizar el fenómeno de los objetos voladores no identificados. La... 14.02.2023, Sputnik Mundo

Precisó que las autoridades estadounidenses no veían razón alguna para afirmar que los objetos interceptados sobre Alaska, Canadá y el lago Hurón fueran de origen extraterrestre. "Todos los elementos del Gobierno redoblarán sus esfuerzos para comprender y neutralizar tales sucesos", añadió.Kirby agregó que, aunque el fenómeno ovni se conoce desde hace mucho tiempo, las autoridades estadounidenses no habían hecho un intento serio de estudiarlo y explicarlo en profundidad antes de Biden.Los estadounidenses esperan comprender qué derribaron en el norte una vez que los equipos de búsqueda hayan llegado hasta los restos.El 4 de febrero, el Ejército estadounidense derribó un supuesto globo de vigilancia chino sobre el océano Atlántico a pesar de que Pekín afirmó que la aeronave estaba realizando una investigación científica.El 10 de febrero, las autoridades del país norteamericano también derribaron un objeto volador no identificado cerca de Alaska. Canadá anunció al día siguiente que detectó y derribó un objeto volador no identificado sobre el territorio de Yukón.

