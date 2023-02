https://sputniknews.lat/20230214/corrupcion-en-mexico-asi-fue-el-arreglo-entre-el-cartel-de-sinaloa-y-garcia-luna-1135737678.html

Corrupción en México: así fue el arreglo entre el Cártel de Sinaloa y García Luna

Corrupción en México: así fue el arreglo entre el Cártel de Sinaloa y García Luna

El último testigo en el juicio del exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, fue el narcotraficante Jesús el 'Rey' Zambada, quien aseguró... 14.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-14T05:45+0000

2023-02-14T05:45+0000

2023-02-14T05:45+0000

américa latina

méxico

genaro garcía luna

eeuu

seguridad

narcotráfico

ismael el mayo zambada

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/0d/1135737819_0:0:1403:790_1920x0_80_0_0_9ff745bf62a3e415056549a61db74920.jpg

El Rey, quien es hermano de Ismael Mayo Zambada, aseveró que realizó dos pagos de tres y dos millones de dólares cada uno, mismos que le fueron entregados a Genaro García Luna en un lujoso restaurante de la Ciudad de México. De acuerdo con el Rey, solamente vio en un ocasión a García Luna, a quien, dijo, le entregó personalmente el dinero para así garantizar protección al Cártel de Sinaloa. El Mayo es uno de los socios más cercanos de Joaquín el Chapo Guzmán, actualmente preso en Estados Unidos y alguna vez el más buscado por la Justicia de ese país. Según el último testigo el juicio, los sobornos le fueron entregados a García Luna en 2006, casi al término de la Administración del entonces presidente de México, Vicente Fox. En aquellos días, el acusado era titular de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI).García Luna fue uno de los funcionarios más cercanos al expresidente mexicano Felipe Calderón (2006-2012) y fue uno de los mayores orquestadores de la guerra contra las drogas en México, una política de seguridad que ha dejado más de 300.000 muertos en todo el país latinoamericano, según cifras oficiales. Fue por medio de un abogado del Cártel, identificado como Óscar Paredes, que el grupo criminal y el exfuncionario tuvieron contacto. "Tengo la posibilidad de tener una reunión con Genaro García Luna. Fuentes fidedignas y reales me dicen que él va a ser el secretario de Seguridad Pública", le contó Paredes al Rey. "Hay que darle tres millones de dólares para hablar con él", narró el testigo en su declaración. Dicha suma de dinero, dijo, le fue entregada a García Luna en un portafolio y en una maleta deportiva. Al terminar la reunión, el abogado Paredes le aseveró que con García Luna como titular de Seguridad, no habría problema. Los otros dos millones de dólares, indicó el Rey, le fueron entregados al exfuncionario en otra reunión en el mismo restaurante, en donde, dijo, lo conoció personalmente. Sin embargo, según lo detallado por Zambada, él se retiró, pues no tenía ningún interés en que las autoridades supieran quién era él. En la última sesión del juicio, García Luna decidió no dar su testimonio, luego de que el juez del caso rechazara la petición de la defensa del exfuncionario de no cuestionarlo sobre "temas prohibidos". García Luna fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas, y desde entonces se encuentra preso en Estados Unidos.El exfuncionario mexicano es acusado de proteger al cártel de Sinaloa, grupo del cual, señalan, recibió sobornos. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la ayuda de García Luna al grupo criminal permitió el ingreso de al menos 53 toneladas de cocaína a territorio estadounidense.Al exsecretario de seguridad también se le acusa de emitir declaraciones falsas.Brian Cogan será el juez encargado de dictar sentencia. Este personaje también llevó el caso del narcotraficante Joaquín Chapo Guzmán, a quien condenó a cadena perpetua en 2019. Fue justamente gracias a este juicio que se inició la investigación contra García Luna, pues durante el proceso testificó Jesús el Rey Zambada —hermano de Ismael el Mayo Zambada.

https://sputniknews.lat/20230210/el-abece-del-entramado-financiero-con-el-que-garcia-luna-desvio-mas-de-745-millones-de-dolares-1135603782.html

https://sputniknews.lat/20220215/el-poderoso-y-secreto-arsenal-de-garcia-luna-el-zar-antidrogas-de-mexico-1121700155.html

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, genaro garcía luna, eeuu, seguridad, narcotráfico, ismael el mayo zambada