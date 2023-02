EEUU levanta cortinas de humo tóxico

https://sputniknews.lat/20230214/eeuu-levanta-cortinas-de-humo-toxico-1135769349.html

Medios propagandísticos occidentales hablar de 'teoría de la conspiración'El periódico británico The Guardian informa que luego de varios días de que un tren que transportaba cloruro de vinilo descarrilara y explotara cerca de la frontera entre Ohio y Pensilvania, los equipos iniciaron una quema controlada de productos químicos tóxicos para evitar una explosión mucho más peligrosa. Miles de personas en el este de Palestina, una ciudad de unas 5.000 personas, fueron evacuadas y las autoridades advirtieron que la quema controlada crearía una columna de fosgeno y cloruro de hidrógeno en toda la región.Las impactantes imágenes del accidente no han pasado desapercibidas para los usuarios, que se preguntan por qué las autoridades de EEUU no hablan sobre el tema. Algunos, incluso, han considerado el suceso como la versión americana de Chernóbil por la cantidad de toneladas de contenido tóxico vertidas en la región.¿Museo de arte o de la farsa?El prestigioso Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, que pretende considerarse uno de los mejores del mundo, se ha sumado a la campaña destinada a borrar la huella rusa de la historia del arte universal, manifestando así su solidaridad con Ucrania, que el llamado Occidente colectivo trata como a "niño más querido".El mencionado museo neoyorkino acaba de "conceder la ciudadanía ucraniana a título póstumo" a tres destacados maestros de artes plásticas rusos de la segunda mitad del siglo XIX – comienzos del siglo XX. Se trata de Iliá Repin, Iván Aivazovski y Arjip Kuindzi, cuyas obras están expuestas en dicho Museo, pero ahora les presentan como ucranianos, no rusos.Lasso se abstuvo de asistir al legislativo ecuatoriano por caso del Gran PadrinoEl presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, no asistió a la Asamblea Nacional, a la que fue convocado para compadecer por la investigación que lo vincula con una red de corrupción que involucra a empresas públicas, en las que también está relacionado Danilo Carrera, cuñado del mandatario.Este caso ya es conocido popularmente como ‘El Gran Padrino', que es observado por la Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, Justicia y la Lucha contra la Corrupción, que también señala que estaría involucrado con la mafia albanesa.Pablo Neruda habría sido envenenadoA poco de cumplirse 50 años de la muerte del gran poeta chileno, Pablo Neruda, un panel de expertos internacionales está a punto de aclarar las circunstancias de su fallecimiento. El sobrino del poeta, Rodolfo Reyes, adelantó las conclusiones del panel, que establecen que la bacteria 'clostridium botulinum' fue introducida en el cuerpo del poeta.La corroboración del hecho expondría un crimen más de la dictadura pinochetista, esta vez involucrando el uso de armas biológicas. Alfonso Ossandón, periodista chileno de BTV Internacional, advierte que se trata de "un manual sistémico que tenía la operatividad de la CIA para estos casos, para enfrentar el período de afianzar la dictadura y eliminar a los referentes que potencialmente podrían haber levantado una oposición o una resistencia desde una plataforma global".Invitamos a los oyentes de Octavo mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.

