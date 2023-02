https://sputniknews.lat/20230214/ignacio-ramonet-presenta-su-nueva-obra-en-cuba-la-era-del-conspiracionismo-1135735161.html

Célebre en la nación caribeña por su obra Cien horas con Fidel, que recoge el contenido de largas conversaciones entre 2003 y 2005 con Fidel Castro, Ramonet analiza en esta última propuesta el asalto al Capitolio estadounidense, acontecido el 6 de enero de 2021 y protagonizado por los partidarios del entonces presidente saliente Donald Trump (2017-2021), disconformes con la derrota electoral.De acuerdo con el autor, fue la primera vez en la historia de la democracia de Estados Unidos que las masas civiles irrumpen en ese icónico edificio y, por ello, no se protegió seriamente la sede del Congreso, si bien conocían de la posibilidad de una manifestación violenta por el descontento de los partidarios de Trump."Mi proyecto, desde que vi esas imágenes de gran impacto, fue la investigación sobre las motivaciones de los protagonistas de la embestida, cómo se construye un trumpista, cuál es su interpretación y arquitectura mental y de qué manera esas ideas los llevaron a protagonizar un ataque, con un saldo de ocho muertos y centenares de heridos", reflexionó.Vigencia del libro de RamonetEl intelectual ibérico aseguró a Sputnik que el material comprende un examen microscópico, desde el trasfondo sociológico, mediático, psicológico y el funcionamiento de las nuevas plataformas de la comunicación, lo cual permite un mejor entendimiento del escenario geopolítico mundial contemporáneo.En este sentido, Ramonet aludió a los sucesos del 8 de enero pasado en Brasil, cuando grupos partidarios del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023) ocuparon las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia."El texto expone cómo es posible que las personas se lancen en una aventura como esa o como la de [Jair] Bolsonaro. En la edición cubana del libro, aparecen otros asaltos a edificios emblemáticos en Alemania, Italia y Francia. Pero, evidentemente, el fenómeno más característico es el asalto al Capitolio", afirmó.Casi dos años después, Brasilia vivenció una "repetición casi exacta", parecía que "el Capitolio fuera la matriz del comportamiento de una extrema derecha que rivaliza con la izquierda en la ocupación de las calles", por ello considera el ataque al Congreso estadounidense "como una fase superior de la conducta de la ultraderecha".Evidentemente, "debemos encontrar las maneras de resistir" frente a una metodología en ascenso a nivel planetario, "la prueba es que cuando yo escribí este libro lo de Brasil no se había producido, pero estaba convencido de que se repetiría, no sabía dónde. Y se replicó".Ramonet aseveró que la izquierda, desde el siglo XIX, cuando no obtiene el poder, tiene la capacidad de movilizar y de ocupar las calles con las multitudes. Sin embargo, la derecha nunca ha tenido esa posibilidad y la extrema derecha, menos, pues actúa con recursos del paramilitarismo o con apoyo de las fuerzas armadas en la destitución de un gobierno y sus poderes."Aquí se da un golpe de Estado con las masas, es la primera vez que la ultraderecha le arrebata o trata de arrebatarle a la izquierda la épica de la insurrección, un comportamiento históricamente asumido por esa ideología. Con expresiones como la Revolución francesa y la toma de la Bastilla o la Revolución de Octubre y el asalto al Palacio de Invierno", argumentó.La manipulación de los mediosPara Ramonet, "el fenómeno de la manipulación funciona hoy de una manera muy diferente; todos sabemos que los medios manipulan, eso no es un descubrimiento, el problema son sus procedimientos. Cada día existen más personas, con ideología de derecha o izquierda, convencidas de que todo es fruto de una conspiración para hacer que actuemos de determinada forma".La manipulación actualmente, apuntó, tiene como síntesis que "una verdad repetida mil veces se convierte en mentira", de ahí que "esa desconfianza sistémica de los ciudadanos" imposibilita la transmisión, pues "el sistema de comunicación no te permite distinguir entre lo cierto, verdadero, falso o engañoso".La era descrita en la obra de Ramonet es la de las redes sociales y su influencia mental y psicológica, como nunca antes la tuvieron la prensa escrita, radio, cine o televisión; un universo donde los memes y la posverdad dificultan la distinción entre la realidad y la ficción, lo auténtico de lo manipulado, lo seguro de lo probable, lo cómico de lo serio y lo objetivo de lo subjetivo.Durante la primera presentación del libro La era del conspiracionismo en Cuba, el presidente de Casa de las Américas, Abel Prieto, resaltó el rigor, bibliografía y detalles sobre las creencias del movimiento trumpista, con capítulos imprescindibles para vislumbrar "estos tiempos tan convulsos e inciertos".

