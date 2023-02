https://sputniknews.lat/20230214/la-exembajadora-de-trump-ante-la-onu-nikki-haley-anuncia-su-candidatura-a-la-presidencia-de-eeuu-1135758112.html

La exembajadora de Trump ante la ONU, Nikki Haley, anuncia su candidatura a la presidencia de EEUU

La exembajadora de Trump ante la ONU, Nikki Haley, anuncia su candidatura a la presidencia de EEUU

WASHINGTON (Sputnik) — La exembajadora de EEUU ante la Organización de las Naciones Unidas, Nikki Haley, anunció su candidatura a la presidencia. 14.02.2023, Sputnik Mundo

"Soy Nikki Haley y me postulo para presidenta (...) Es hora de que una nueva generación de liderazgo redescubra la responsabilidad fiscal, asegure nuestra frontera y fortalezca nuestro país, nuestro orgullo y nuestro propósito", declaró en un video promocional publicado en su sitio web y en la red social Twitter. Más temprano, medios estadounidenses destacan que Haley no está segura en qué momento sería mejor lanzar su campaña electoral porque no quiere desafiar a solas a Trump. Además, en 2021 hizo unas declaraciones en las que aseguraba que no sería la rival de Donald Trump si éste se presentaba de nuevo a la Casa Blanca en 2024.

