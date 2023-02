https://sputniknews.lat/20230214/la-policia-chilena-reporta-31-detenidos-sospechosos-de-iniciar-los-incendios-forestales-1135762879.html

La Policía chilena reporta 31 detenidos sospechosos de iniciar los incendios forestales

SANTIAGO (Sputnik) — Un total de 31 personas fueron detenidas en Chile por su presunta participación en el inicio de los incendios forestales que afectan a la... 14.02.2023, Sputnik Mundo

A su vez, la policía informó que 218 personas han sido trasladadas a comisarías por no cumplir con la medida de toque de queda nocturno impuesto por el Gobierno para la seguridad de las personas, quienes, o no contaban con su documento de identidad o no tenían el salvoconducto policial correspondiente. Asimismo, el general informó que se han entregado en el país para la compra de combustible en bidones, desde que se impuso la restricción de venta para evitar la generación de incendios intencionales. Hasta este lunes había 303 incendios forestales a nivel nacional, de los cuales 82 se encuentran en combate; más de 400.000 hectáreas de superficie fueron consumidas por las llamas, 24 personas fallecieron y más de 5.000 quedaron damnificadas por destrucción de sus viviendas.

