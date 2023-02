https://sputniknews.lat/20230214/no-podemos-aceptar-mas-evasivas-piden-a-biden-informacion-sobre-el-origen-del-covid-19-1135747278.html

"No podemos aceptar más evasivas": piden a Biden información sobre el origen del COVID-19

"No podemos aceptar más evasivas": piden a Biden información sobre el origen del COVID-19

Congresistas republicanos solicitaron al Gobierno de Joe Biden información relacionada sobre el origen del coronavirus, como parte de una investigación que... 14.02.2023, Sputnik Mundo

La solicitud fue realizada por Brad Wenstrup, presidente del Subcomité Selecto sobre la Pandemia de Coronavirus de la Cámara de Representantes, y por James Comer, quien encabeza el Comité de Vigilancia y Responsabilidad, en el mismo órgano legislativo.Las cartas fueron dirigidas al director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Anthony Fauci; al secretario de Salud, Xavier Becerra, y a la directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines.Estas nuevas solicitudes de información complementan las que se hicieron en diciembre de 2022, mismas que incluía información de inteligencia clasificada, así como documentos, información y testimonios relaciones con el vínculo del Gobierno de Estados Unidos con el Instituto de Virología de Wuhan y EcoHealth Alliance.Si bien el Subcomité no ha presentado su informe final, los miembros determinaron que el COVID-19 surgió en un laboratorio de Wuhan que recibía financiamiento de Estados Unidos. Fauci, consciente de ello, habría tratado de desacreditar la teoría respecto a que el coronavirus surgió en un laboratorio y no fue resultado de una mutación en la naturaleza.La teoría respecto a que el COVID-19 fue creado y no se originó de forma natural ha sido defendida por Jeffrey Sachs, expresidente de la comisión que creó la revista médica especializada The Lancet para investigar el SARS-CoV-2.Durante una plática en España, Sachs sostuvo que, según la investigación que encabezó, hay fuertes indicios para sostener que el virus surgió de un laboratorio estadounidense.Al ser cuestionado sobre la geopolítica internacional actual, Sachs criticó que Estados Unidos haya querido dividir al mundo en dos durante la pandemia de COVID-19. Según él, Washington aprovechó la crisis sanitaria para atacar a China y generar una especie de rivalidad al estilo de la Guerra Fría.En septiembre de 2021, Jeffrey Sachs disolvió la comisión sobre COVID-19 de la revista The Lancet ya que muchos de sus miembros tenían un conflicto de interés con la organización EcoHealth Alliances, la cual usó fondos estadounidenses para investigar sobre el coronavirus de murciélagos en Wuhan, China.

