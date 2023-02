'Politico': EEUU no enviará misiles de largo alcance a Ucrania... no tiene suficientes

https://sputniknews.lat/20230214/politico-eeuu-no-enviara-misiles-de-largo-alcance-a-ucrania-no-tiene-suficientes-1135772371.html

A Washington le preocupa no tener suficientes unidades de ATACMS para una futura guerra en la que el país norteamericano esté directamente implicado en el campo de batalla. Cuatro personas con conocimiento de las conversaciones citadas dijeron al medio estadounidense Politico que los altos mandos ucranianos ya están enterados de que Estados Unidos no tiene misiles de largo alcance de sobra. Pero esa no es la única preocupación de Washington, según Politico. El otro temor es que la Administración Biden use ese armamento pesado para atacar territorio ruso y cruzar la línea roja de Moscú. Con base en los dichos de un funcionario citado por el medio, una de las razones por las que los militares dudan en enviar misiles ATACMS se debe al deseo de mantener un cierto nivel de municiones en las reservas estadounidenses. "Con cualquier paquete, siempre consideramos nuestra preparación y nuestras propias existencias mientras proporcionamos a Ucrania lo que necesita en el campo de batalla", aseveró una de las fuentes. "Hay otras formas de proporcionar a Ucrania las capacidades que necesita para alcanzar los objetivos", agregó. Ante la negativa de Estados Unidos, una posible solución para Kiev es solicitar permiso a Washington para adquirir este tipo de misiles con algún otro país, pero con recursos enviados por la Casa Blanca, apuntó el medio. Algunas de las naciones que cuentan en sus arsenales con estos misiles de largo alcance son Corea del Sur, Polonia, Rumanía, Grecia, Turquía y Catar. Luego de que se hablara sobre la posibilidad de suministrar al Gobierno de Volodímir Zelenski misiles ATACMS para lanzar ataques en Crimea, el vicecanciller ruso, Serguéi Riabkov, dijo a Sputnik que esto llevaría a una escalada del conflicto ucraniano de consecuencias impredecibles."Los adversarios hacen caso omiso a nuestras advertencias, aumentando las apuestas. Pero los fines fijados ante la operación especial rusa se lograrán en cualquier caso. El material militar que llega en torrentes procedente de diversas fuentes se desmenuzará literalmente", sentenció. Estados Unidos ya proporcionó a Ucrania Sistemas de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad (HIMARS) y los vehículos de combate Bradley. Gracias al armamento que ha enviado Occidente a Kiev, miles de civiles han muerto en la región del Donbás, donde se encuentran las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, que ya forman parte de la Federación de Rusia tras la celebración de referendos democráticos el año pasado.

