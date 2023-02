https://sputniknews.lat/20230214/the-washington-post-eeuu-prepara-mas-ayuda-para-kiev-a-casi-un-ano-del-conflicto-en-ucrania-1135746414.html

'The Washington Post': EEUU prepara más ayuda para Kiev a casi un año del conflicto en Ucrania

'The Washington Post': EEUU prepara más ayuda para Kiev a casi un año del conflicto en Ucrania

El Gobierno estadounidense alista un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania en el marco del aniversario del inicio de la operación militar especial rusa... 14.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-14T02:56+0000

2023-02-14T02:56+0000

2023-02-14T03:10+0000

internacional

ucrania

joe biden

eeuu

the washington post

📰 suministro de armas a ucrania

📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

congreso de eeuu

volodímir zelenski

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/0c/15/1133838574_0:0:2453:1381_1920x0_80_0_0_5dafe081817ec9e3669d42a81798b88f.jpg

El rotativo difundió algunos de los planes que la Administración Biden estaría preparando para anunciarlos en los próximos días, entre los que se incluye una nueva inyección de recursos al régimen de Volodímir Zelenski, quien visitó el país norteamericano en diciembre pasado.Este paquete sería de cerca de 10.000 millones de dólares como ayuda presupuestaria directa. Sin embargo, según The Washington Post, "también se espera que se anuncie otro gran paquete de ayuda militar la siguiente semana y la imposición de más sanciones al Kremlin por esas mismas fechas". Sin embargo, el medio también indicó que existe el temor en la Casa Blanca de que el Congreso de Estados Unidos cambie de postura debido a que ahora será controlado, mayormente, por republicanos, y no por demócratas. Este cambio de liderazgo podría derivar en menos ayuda financiera y militar para Kiev. De acuerdo con esta persona, será difícil seguir obteniendo el mismo nivel de seguridad y de ayuda económica del Congreso si los republicanos se oponen, como ya lo han advertido en algunas ocasiones.En noviembre pasado, el congresista republicano del distrito de Florida, Matt Gaetz, afirmó que el apoyo para el Gobierno de Zelenski tiene fecha de caducidad."Estoy aquí como miembro del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes para decir que los días del dinero y equipo militar interminables para Ucrania están contados", advirtió el legislador republicano en una conferencia de prensa celebrada para anunciar una investigación en contra de Biden. Horas antes, se había conocido que el Partido Republicano tendría el liderazgo de la Cámara Baja.Se espera que en los días próximos Joe Biden viaje a Polonia a casi un año del inicio del conflicto en Ucrania. Además, habrá una reunión de seguridad en Alemania en la que participarán la vicepresidenta Kamala Harris; el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el secretario de Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas. "Funcionarios estadounidenses están diciendo a los líderes ucranianos que se enfrentan a un momento crítico para cambiar la trayectoria de la guerra, aumentando la presión sobre Kiev para hacer avances significativos en el campo de batalla, mientras que las armas y la ayuda de los Estados Unidos y sus aliados están aumentando", detalla The Washington Post.El 27 de enero pasado, el Gobierno de Estados Unidos anunció que el nuevo paquete de asistencia militar de Washington para Kiev asciende a 3.750 millones de dólares. En diciembre de 2022, el Congreso del país norteamericano aprobó casi 45.000 millones de dólares como asistencia a Kiev para 2023. El presidente Joe Biden insiste en que Washington seguirá ayudando a Ucrania el tiempo que sea necesario.De acuerdo con estimaciones del Instituto Kiel para la Economía Mundial, Ucrania ha recibido más de 100.000 millones de dólares en ayuda humanitaria y apoyo militar de más de 40 países. De esa cantidad de dinero, Washington ha aportado alrededor de 51.246 millones de dólares, más de la mitad, en asistencia militar, de seguridad, financiera y humanitaria.

https://sputniknews.lat/20230213/exsecretario-de-defensa-de-eeuu-ucrania-hace-el-trabajo-sucio-que-nosotros-no-queremos-hacer-1135718954.html

https://sputniknews.lat/20230213/zelenski-vuelve-a-publicar-una-foto-de-un-soldado-ucraniano-con-un-simbolo-neonazi-en-las-redes-1135712285.html

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, joe biden, eeuu, the washington post, 📰 suministro de armas a ucrania, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, congreso de eeuu, volodímir zelenski