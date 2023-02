https://sputniknews.lat/20230215/1135764107.html

Desde Latinoamérica para Corea del Sur: la mexicana que creó una revista de k-pop

estilo de vida

k-pop

corea del sur

música

medios

méxico

🎭 arte y cultura

bts

👤 gente

💬 entrevistas

No hay día en que Twitter no tenga un hashtag relacionado con la cultura surcoreana, ya sea por una banda musical, un k-drama o incluso uno que otro acto político. Y es que más allá de ser un género musical o una actividad cultural, el k-pop, como se refiere a la música popular de Corea del Sur, es también la adopción de ciertos valores, además de representar una importante entrada económica, pues tan solo en 2020 Corea del Sur tuvo un superávit de 160 millones de dólares en el comercio de activos relacionados con la propiedad intelectual (PI) cultural y artística, según el periódico surcoreano Maeil Business. La periodista mexicana Lucero Santiago comprendió hace más de 10 años la importancia económica y cultural que el k-pop implica, y por ello decidió enfocar su carrera profesional a este rubro. En entrevista con Sputnik, Lucero señaló que, a pesar de que existe la creencia de que el boom de la cultura surcoreana es un fenómeno nuevo ligado a la generación Z, como se les nombra a los nacidos desde mediados o finales de la década de 1990, lo cierto es que los primeros productos llegaron a América Latina desde inicios de la década del 2000. "Fue a través de un intercambio cultural y lo que hizo el Gobierno surcoreano es que mandó a varios productos exitosos que tenía en su momento y se enviaron a diferentes países a través de sus embajadas y en México comenzó a transmitirse en el Canal 34, en televisión abierta. Ese fue mi primer acercamiento con los K-Dramas, pero yo no sabía ni que existía eso, tenía 13 años", contó la periodista. En aquellos años, el internet y las redes sociales fungieron como un canal de comunicación entre las personas que tenían interés por estas historias; fue así como Lucero conoció a las primeras bandas de k-pop. Al paso de los años, Lucero Santiago se interesó cada vez más en la cultura surcoreana, un tema que comenzó a desarrollar más a profundidad cuando ingresó a la carrera de Periodismo y Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en donde creó un proyecto editorial como parte de una actividad académica. "Era algo que yo creía fielmente que iba a crecer", dijo Santiago durante la charla. Sin embargo, aseveró que no fue fácil escribir de estos temas en los medios mexicanos donde trabajó, pues en este país se veía a la cultura coreana muy lejana y poco interesante para los lectores. "Hace 10 años los medios en México apenas estaban entrando al internet y trataban de descubrir cómo funcionaba", recuerda. Además, los medios nacionales premiaban las bandas occidentales, específicamente las estadounidenses y las británicas. Fue con K-Magazine que, en 2020, Lucero logró ganar un fondo del Gobierno surcoreano para impulsar el medio de comunicación que creó en conjunto con otro par de compañeros mexicanos. La revista fue seleccionada entre más de 2.000 startups a nivel global. "Somos la primera startup que viene de México y también la primera latinoamericana [...]. Esto nos dio el valor que ver nuestro proyecto va más allá de un blog y que tiene el potencial para ser una compañía de medios", indicó. Uno de los retos, recuerda, fue demostrar que más allá de su interés personal en el k-pop, los K-Dramas y la cultura coreana en general, es periodista y una profesional que vio una oportunidad de mercado. El k-pop, un género musical e ideológicoCada grupo de k-pop tiene, claro, campañas de marketing detrás con las que buscan llegar a una audiencia determinada, pero los seguidores de este género tienen algo que otros no: adoptan los valores de los llamados idols. Y es que los fans, explica, consumen la música y la mercadotecnia, pero también asumen ciertos valores impulsados por las bandas que rigen su comportamiento en foros y redes sociales."Es una comunidad muy unida porque comparten valores", aseveró la periodista mexicana, quien abundó que el género musical y las redes sociales van de la mano, pues son estas plataformas las más importantes para la difusión del k-pop."El k-pop nació y creció a través de las redes sociales y eso ha hecho que haya una comunidad ahí y que se conozcan, ya sea personalmente o virtualmente, pero que sean muy unidad para conquistar el mundo si ellos lo quieren", sentenció.

corea del sur

méxico

Daniela Díaz https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

Daniela Díaz https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

Noticias

es_ES

