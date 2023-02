https://sputniknews.lat/20230215/amlo-defiende-la-soberania-alimenticia-de-mexico-ante-los-ataques-de-eeuu-1135814002.html

AMLO defiende la soberanía alimenticia de México ante los ataques de EEUU

AMLO defiende la soberanía alimenticia de México ante los ataques de EEUU

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que México seguirá con su política de restringir gradualmente el uso de maíz transgénico y... 15.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-15T21:05+0000

2023-02-15T21:05+0000

2023-02-15T21:05+0000

américa latina

méxico

andrés manuel lópez obrador

eeuu

maíz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/0f/1135815093_35:0:732:392_1920x0_80_0_0_6f6524c475ded3d3fb974bd4e128246e.jpg

"No hay ahora ningún interés particular, de grupo, económico, que pueda estar por encima del interés general, y en este caso de la salud del pueblo", dijo el mandatario en su conferencia matutina del 15 de febrero.López Obrador aseveró que hasta la fecha "no se ha demostrado que estos productos no dañen la salud de la gente".Las declaraciones del mandatario federal se producen después de que autoridades de Estados Unidos se declararan "decepcionadas" por la prohibición del maíz transgénico en México y que asociaciones de productores en ese país pidieran iniciar un panel de controversia en el marco de Tratado de Libre Comercio México – Estados Unidos – Canadá (T-MEC).A su vez, López Obrador descartó que la prohibición del maíz transgénico para el consumo humano publicada en un decreto en el Diario Oficial el pasado lunes 13 de febrero, implique una ruptura con el Gobierno de Estados Unidos, el principal exportador de maíz transgénico a México."Estamos platicando con ellos en muy buenos términos, explicando por qué tomamos esta decisión que tiene que ver con la salud y ofreciéndoles que podamos hacer, las agencias de salud, un análisis sobre el maíz transgénico, sobre sus contenidos", agregó.El presidente mexicano descartó los argumentos estadounidenses de que se trata de una decisión arbitraria del Gobierno mexicano que atenta contra los acuerdos del T-MEC.El decreto publicado el lunes por el Gobierno mexicano ordena a las autoridades en materia de bioseguridad, "como medida especial de protección al maíz nativo, la milpa, la riqueza biocultural, las comunidades campesinas, el patrimonio gastronómico y la salud humana", revocar y abstenerse de otorgar autorizaciones para el uso de grano de maíz genéticamente modificado para alimentación humana.También revocar y de abstenerse de otorgar permisos de liberación al ambiente en México de semillas de maíz genéticamente modificado."Tenemos afortunadamente producción suficiente de maíz blanco, para el consumo humano, o sea, no necesitamos importar maíz blanco. Lo que se está buscando es que el maíz transgénico no se use, no se mezcle y se haga harina de maíz, y se esté investigando constantemente", aseveró.En los últimos años, las importaciones de maíz genéticamente modificado se han ubicado en alrededor de 16 millones de toneladas anuales, pero una mayoría se destina a la alimentación animal. Según datos de la Cámara Nacional del Maíz Industrializado, en México, 30% del consumo del maíz es para uso humano; 47% es pecuario y 9%, industrial.

https://sputniknews.lat/20221129/mexico-iria-a-un-panel-del-t-mec-sobre-fin-de-importaciones-de-maiz-transgenico-de-eeuu-1133011115.html

https://sputniknews.lat/20221014/biopirateria-de-multinacionales-acecha-a-las-plantas-nativas-de-america-latina-1131495136.html

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, andrés manuel lópez obrador, eeuu, maíz