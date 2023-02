https://sputniknews.lat/20230215/ana-maria-cetto-los-cientificos-cuando-no-nos-dejamos-llevar-por-la-politica-trabajamos-juntos-1135779306.html

Ana María Cetto: "Los científicos, cuando no nos dejamos llevar por la política, trabajamos juntos"

La comunidad científica encuentra mayor sinergia si trabaja al margen de intereses políticos, aseguró en exclusiva para Sputnik desde Moscú la científica... 15.02.2023, Sputnik Mundo

Cuando los científicos no se dejan llevar por la política pueden trabajar juntos y desarrollar proyectos importantes. Esa es una de las ideas fundamentales que rigen el pensamiento de esta investigadora mexicana y exdirectora adjunta de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), cargo en el que galardonada de manera colectiva con el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para prevenir que la energía nuclear se use con fines militares.Al ser cuestionada sobre su opinión en torno a la cancelación de los ámbitos del conocimiento de Rusia en Occidente a causa del conflicto en Ucrania, Ana María Cetto Kramis es clara y apela a la ciencia como vehículo libre de ataduras políticas. Algunos de los ejemplos enlistados por la académica son el Centro Internacional de Radiaciones de Sincrotrón para Ciencias Experimentales y Aplicadas en Oriente Medio (SESAME, por sus siglas en inglés), ubicado en Jordania, y el Instituto Central de Investigaciones Nucleares de Dubná (ICIN), en Rusia.Precisamente, Ana María Cetto Kramis viajó a Moscú para participar en una conferencia internacional de física organizada por el ICIN, donde además se presentará un memorándum de entendimiento entre dicha dependencia y la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología de México (Conacyt).Energía y amenaza nuclearLa crisis energética que derivó de las sanciones occidentales contra Rusia reabrió un debate mundial que parecía haber concluido: el uso de energías limpias como alternativa a combustibles que aceleran los efectos del cambio climático.La energía nuclear aparece como una de las tantas opciones, a pesar de que persiste una imagen negativa debido a episodios como el de Chernóbil y el de Fukushima, y por el reto que implica el manejo de desechos nucleares.Al respecto, Ana María Cetto Kramis fue clara al señalar que aún no se consigue ninguna fuente de energía que se pueda considerar totalmente limpia.En este sentido, la expresidenta del Consejo de Conferencias de Pugwash —institución ganadora de un Premio Nobel de la Paz, en 1995— consideró que "cada país tiene que encontrar su fórmula porque depende de los recursos que tenga, no del desarrollo tecnológico, ni de la capacidad que tenga para generar una energía u otra".En esta búsqueda destaca el esfuerzo conjunto entre Brasil y Rusia para la instalación de centrales nucleares flotantes en el Caribe. Para la científica mexicana, la viabilidad de este proyecto se verá cuando se tengan los estudios de impacto ambiental.El conflicto en Ucrania también revivió el miedo de que el mundo enfrente un desastre nuclear, una amenaza persistente desde mediados del siglo XX y que derivó en la creación del llamado reloj del fin del mundo o reloj del apocalipsis.Este reloj, a cargo del Boletín de Científicos Atómicos, avanza en tanto la amenaza de un desastre nuclear está más próxima. Actualmente, se encuentra a 90 segundos de la medianoche que representa el final. La última actualización se realizó a finales de enero de 2023, acompañada de una solicitud para que "el Gobierno de Estados Unidos, sus aliados de la OTAN y Ucrania" usen la "multitud de canales" que tiene para establecer un diálogo.Para la doctora Ana María Cetto Kramis, el reloj es una "llamada de atención" para toda la humanidad; sin embargo, descartó que el mundo esté cerca de un armagedón nuclear, pues, aunque en varias ocasiones "hemos estado muy cerca", "afortunadamente hasta ahora ha privado la razón".Mujeres en la ciencia: una deudaLa promoción de la participación de las mujeres en la ciencia es otro de los temas que apasiona a la científica Ana María Cetto Kramis, quien, en 1971, se convirtió en la primera mujer en México en doctorarse en Física por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a pesar de que la carrera se inauguró en 1939.A pesar de los avances en materia de inclusión, la cofundadora de Organización para la Mujer en la Ciencia para el Mundo en Desarrollo (antes conocida como la Organización para las Mujeres en la Ciencia del Tercer Mundo) opina que no ve una diferencia de fondo en comparación a lo que sucedía hace 30 años.La ganadora del título Mujer del Año 2003 y de la Medalla Sor Juana Inés de la Cruz que otorga la UNAM considera que se trata de un problema acumulado con el tiempo, "un problema de uso cultural" que tiene "sus raíces históricas" en la forma en la que se educa a mujeres y hombres.Por ejemplo, su padre, el arquitecto Max Cetto, le dijo que no le recomendaba estudiar arquitectura porque era "un medio muy difícil" para las mujeres."Los maestros y los padres de familia alimentan otras expectativas en las niñas y los niños, empezando por allí", concluye Ana María Cetto Kramis.

