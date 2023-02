https://sputniknews.lat/20230215/armenia-califica-de-acontecimiento-historico-la-apertura-de-su-frontera-con-turquia-1135795071.html

Armenia califica de acontecimiento histórico la apertura de su frontera con Turquía

Armenia califica de acontecimiento histórico la apertura de su frontera con Turquía

ANKARA (Sputnik) — El canciller de Armenia, Ararat Mirzoyán, calificó como acontecimiento histórico la apertura de la frontera armenio-turca tras el seísmo en... 15.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-15T13:00+0000

2023-02-15T13:00+0000

2023-02-15T13:00+0000

internacional

armenia

turquía

oriente medio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/0f/1135794919_0:8:2019:1144_1920x0_80_0_0_06a029c0117715d10d03638d4ab4dbf1.jpg

El puesto de control de Alican para permitir el envío de la ayuda humanitaria a la zona afectada por los terremotos. Cinco camiones con la ayuda reunida en Armenia y una delegación de este país cruzaron la frontera, dirigiéndose a Turquía. El canciller de Armenia anunció que su país y Turquía planean reparar con esfuerzos conjuntos un puente que está en la frontera. Mirzoyán también declaró que Ereván confirma su preparación para "edificar la paz en la región, normalizar plenamente las relaciones con Turquía, establecer con ella relaciones diplomáticas y abrir por completo la frontera". Por su parte, el ministro de Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, apostó por el progreso en la normalización de las relaciones con Armenia, tras reunirse con su par de ese país.Esta es la segunda visita de Mirzoyán a Turquía, antes participó en un foro diplomático celebrado en Antalya y sostuvo negociaciones con su par turco a puerta cerrada. Armenia y Turquía no mantienen relaciones diplomáticas, la frontera entre ambos países está cerrada desde 1993 a iniciativa de la parte turca. Esta situación surgió, en particular, porque Ankara apoya a Azerbaiyán en el contencioso de Nagorno Karabaj y reacciona muy emocionalmente al reconocimiento internacional del genocidio armenio cometido en 1915 por el Imperio Otomano. En enero de 2022 los representantes especiales de Ereván y Ankara celebraron en Moscú su primera reunión en los últimos 13 años para normalizar las relaciones bilaterales, expresando el deseo de sostener un diálogo constructivo y no politizado, y después volvieron a encontrarse en Viena en tres ocasiones.

https://sputniknews.lat/20220812/turquia-y-armenia-avanzan-hacia-la-normalizacion-de-las-relaciones-bilaterales-1129316804.html

armenia

turquía

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

armenia, turquía, oriente medio