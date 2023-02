https://sputniknews.lat/20230215/correra-la-nueva-pantera-alemana-en-el-frente-ucraniano-1135709213.html

¿Correrá la nueva 'pantera' alemana en el frente ucraniano?

Después de que el Gobierno de Alemania acordó suministrar a Ucrania nuevos tanques, el jefe de la empresa armamentística alemana Rheinmetall, Armin Papperger...

2023-02-15T13:20+0000

2023-02-15T13:20+0000

2023-02-15T13:28+0000

alemania

leopard 2

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ industria militar

defensa

ucrania

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/0f/1135794600_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_213cd5be85f4b4f02843a9c8a990ac39.jpg

El nuevo modelo de combate germano KF-51 fue presentado por primera vez en junio de 2022, durante la feria internacional de defensa y seguridad Eurosatory. Si el Ejecutivo alemán aprueba la entrega, comenzará su producción en serie dentro de un periodo de 15 a 18 meses.¿Por qué decir 'renovado' y no 'nuevo' tanque?Este vehículo de combate se puede llamar nuevo con algunas reservas. El hecho es que esta versión se creó sobre la base del casco, el motor y la transmisión del Leopard 2, así pues, posee una nueva torre, el cañón L52 de 130 mm con cargador automático y algunos instrumentos actualizados.La innovación es un lanzador para drones de ataque israelí Hero-120 y su propio cuadricóptero de reconocimiento.Lo más probable es que Rheinmetall haya desarrollado este vehículo para una modernización radical de los tanques Leopard 2 existentes, de los cuales se produjeron 3.563 unidades. El antiguo Leopard de segunda generación se desmonta en la fábrica, se le coloca un nuevo motor, se monta la transmisión en el casco, se instala una nueva torreta y un nuevo equipo, dando como resultado el KF-51.Los diseñadores alemanes querían mejorar el poder de combate del tanque. Mientras que el Leopard 2 puede alcanzar objetivos a una distancia de 3.000 a 3.500 metros, con el nuevo cañón de 130 mm se duplica la distancia de disparo, hasta entre 6.000 y 7.000 metros.A modo de comparación, el T-90 ruso tiene un alcance de 5.000 metros. Por lo cual, ante estas características, las antiguas máquinas alemanas eran muy inferiores al nuevo modelo de las Fuerzas Armadas rusas y se requería una modernización. En dicho contexto, sería más correcto llamar al KF-51 una actualización del Leopard 2.El tanque que incluso los talibanes lograron combatirLos nuevos vehículos pesados de combate en Europa, a menudo reciben publicidad que exagera su rendimiento. Y el KF-51 no es la excepción, y, por lo tanto, se dice que es el mejor y el más seguro. Sin embargo, la experiencia de combate muestra que cualquier tanque puede ser alcanzado y destruido.El Leopard 2, similar en su blindaje al modelo actualizado, combatió en Afganistán y Siria contra un enemigo que no tenía carros de combate ni misiles antitanques modernos.No obstante, en Afganistán los talibanes destruyeron seis Leopard 2 daneses y tres canadienses, mientras que en Siria, en la batalla de Al-Bab, hasta 10 tanques turcos fueron destruidos o seriamente dañados. De las 30 unidades que participaron en batallas, la mitad de ellos fueron alcanzados por misiles guiados antitanques de fabricación soviética.Por lo tanto, no hay ninguna razón particular para creer que el KF-51 funcionará mejor en un enfrentamiento con blindados y misiles antitanque de tecnología superior a los de Afganistán y Siria.La nueva máquina de origen germano también tiene un punto débil en la proyección frontal: un gran espacio entre el casco y la torre. De hecho, el M1A1 Abrams también tiene este inconveniente. Un proyectil de fragmentación altamente explosivo que ingrese a esta ranura creará una fuerza explosiva entre el casco y la torreta del vehículo, lo que como mínimo provocará la avería del mecanismo giratorio e incluso podría derribar la torre.No llegará antes de tres añosSe puede hablar del uso en combate del KF-51 solo a futuro. De hecho, ahora solo existe una unidad en exhibición y folletos publicitarios.Rheinmetall promete lanzar su producción en un periodo de entre 15 y 18 meses luego de la correspondiente decisión de las autoridades germanas, es decir, en aproximadamente un año y medio. Luego se necesitan al menos seis meses para lanzar el primer lote, así mismo llevará algún tiempo entrenar a las tripulaciones ucranianas, entregar los blindados a Kiev, desplegar unidades de estos vehículos y lograr su preparación para el combate.Incluso si Alemania aprueba esta iniciativa ahora, las primeras unidades para las Fuerzas Armadas de Ucrania estarán listas para el combate en unos tres años. Por lo tanto, es posible que los KF-51 simplemente no lleguen a tiempo para el conflicto con Rusia.¿Cuántos KF-51 se pueden producir?El Leopard 2 se fabricó entre 1979 y 2015 a un ritmo medio de 98 máquinas al año. Si asumimos que el vehículo modificado está hecho del casco del viejo Leopard 2, con el reemplazo del motor, la transmisión y la instalación de una nueva torre y equipo, entonces se puede suponer que Rheinmetall podrá producir alrededor de 120 a 150 de estos tanques por año, o entre 60 y 70 unidades en seis meses. Esto es muy poco para que las Fuerzas Armadas de Ucrania tengan verdaderas esperanzas de éxito.De todos modos, resulta que la propuesta del jefe de Rheinmetall es más alentadora para los ucranianos de lo que realmente puede ayudarlos.El famoso consorcio alemán ya fabricó armas tanto antes como durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que Rusia ya tuvo la oportunidad de familiarizarse con sus productos en el campo de batalla. Así que esto parece no asustar al Ejército ruso, más al contrario, lo hace incluso interesante para comprobar si el KF-51 es tan fuerte como lo describen.

alemania

ucrania

2023

