De protegida de Trump a su rival: ¿quién es Nikki Haley, candidata para las presidenciales de EEUU?

De protegida de Trump a su rival: ¿quién es Nikki Haley, candidata para las presidenciales de EEUU?

La exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley anunció sus ambiciones presidenciales, convirtiéndose en la tercera republicana en entrar en la carrera tras... 15.02.2023

Haley es natural de Carolina del Sur, tiene 51 años, es madre de dos hijos. Es descendiente de inmigrantes indioamericanos, exembajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas (2017-2018), exgobernadora republicana de Carolina del Sur (2011-2017) y exmiembro de la Cámara de Representantes de Carolina del Sur (2005-2011).Sputnik repasa su experiencia laboral.¿Qué le pasa a la "vieja generación"?La relación de Haley con su antiguo jefe Donald Trump definió su ascenso como política a nivel nacional, pero a menudo dejó a los expertos y al propio expresidente confundidos sobre cuál es su posición. "Nikki Haley necesita 'aclarar inmediatamente' su postura sobre Trump", resumió el 12 de febrero un panel del programa Meet the Press, señalando el camaleónico historial de la política, que alterna entre elogiar al expresidente y atacarle.Haley lanzó un aluvión de críticas contra Trump en 2021, desestimando sus afirmaciones de que las elecciones presidenciales de 2020 habían sido amañadas, y subrayó que los republicanos "no deberían haberle seguido", "no deberían haberle escuchado" y no podían "permitir que eso volviera a ocurrir nunca más".En las semanas y meses siguientes, a medida que Trump se recuperaba, Haley volvió a elogiarle, pregonando su política exterior y su "fuerte" política fronteriza, y asegurando a sus partidarios que, como embajadora ante la ONU, "vio de primera mano... que Donald Trump ponía a Estados Unidos en primer lugar".En abril de 2021, Haley aseguró que no se presentaría a la presidencia si Trump lo hacía, y que eso era "algo sobre lo que tendremos una conversación en algún momento si esa decisión es algo que hay que tomar".Trump se refirió a la tendencia de Haley a cambiar de opinión, bromeando a finales de 2021 que "cada vez que me critica, me vuelve a criticar unos 15 minutos después." Trump sugirió que la maniobra de la política de Carolina del Sur se basaba en su valoración de popularidad entre las bases republicanas, gran parte de las cuales siguen siendo leales al expresidente. Trump había indicado previamente que no le importaría que ella le presentara a primarias en 2024, recordando que en 2016 también fue desafiado "por personas que eran, ya sabes, nunca pensé que fueran eficaces".El expresidente de EEUU se burló de Haley por anunciar su candidatura la semana pasada, señalándola como una persona "demasiado ambiciosa" y que "simplemente no podía permanecer en su puesto".Amistad en tiempo de pazLas alabanzas y críticas de Haley a Trump no son nuevas. En 2016, tras ser elegida por el Partido Republicano para dar la réplica oficial al discurso sobre el Estado de la Unión del entonces presidente Barack Obama, Haley pidió a los republicanos que rechazaran "el canto de sirena de las voces más airadas", una referencia abierta al entonces candidato presidencial Trump y a sus ataques exagerados contra Obama. Más tarde, durante la campaña, Haley afirmó que votaría a cualquiera menos a Trump en las primarias, y que el magnate de los negocios representaba "todo lo que un gobernador no quiere en un presidente". Haley pasó a apoyar al senador Marco Rubio para la Presidencia, y criticó a Trump por su supuesto fracaso a la hora de "repudiar al KKK".Haley dio un giro de 180 grados en la Convención Nacional Republicana en julio de 2016, diciendo que "por supuesto" apoyaría a Trump para evitar que Hillary Clinton llegara a la presidencia. En 2017, tras ser elegida por Trump para el puesto de embajadora ante la ONU, Haley aceptó por "sentido del deber" hacia el país.¿Qué trae la candidatura de Haley?En su video de campaña, Haley se promociona a sí misma como una alternativa populista al pantano de Washington, con una pizca de encanto sureño y un toque de empoderamiento femenino. "Los republicanos han perdido el voto popular en siete de las últimas ocho elecciones presidenciales. Eso tiene que cambiar. El historial de Joe Biden es pésimo, pero no debería sorprendernos"."La clase dirigente de Washington nos ha fallado una y otra vez. Es hora de que una nueva generación de líderes redescubra la responsabilidad fiscal, asegure nuestra frontera y fortalezca nuestro país, nuestro orgullo y nuestro propósito", dijo Haley, canalizando la retórica no tanto de Trump como de Ronald Reagan.Raíces neoconservadorasTanto como embajadora de Trump ante la ONU como desde entonces, Haley se negó a desviarse del guion del pantano en asuntos exteriores, contradiciendo abiertamente a su jefe sobre las sanciones a Rusia e ignorando sus llamamientos a una mejor relación entre Estados Unidos y Rusia, nombrando a China como la "amenaza número uno para la seguridad nacional" de Estados Unidos y sugiriendo que el "régimen iraní" estaba "temblando en sus botas" después de que Estados Unidos asesinara al comandante de las Fuerzas especiales Quds, Qasem Soleimani.El pasado agosto, un informe que citaba documentos fiscales reveló que la organización política sin ánimo de lucro Stand for America de Haley estuvo recibiendo donaciones de grupos con intereses especiales, incluidos grandes contribuyentes al presidente Biden, así como donantes neoconservadores vinculados al establishment, incluidos los que nunca fueron de Trump y que aportaron dinero a la candidatura a las primarias del gobernador moderado del Partido Republicano de Ohio, John Kasich, en 2016.¿Cuáles son las posibilidades de Haley de derrocar a Trump?Una encuesta de Morning Consult que rastrea las primarias del Partido Republicano de 2024 publicada el 14 de febrero mostró que solo al 3% de los republicanos le gustaría ver a Nikki Haley como líder del partido, en comparación con el 47% que dice que debería ser Trump. Haley está por detrás del gobernador de Florida, Ron DeSantis (31%), Mike Pence (7%), y empatada en cuarto lugar con la excongresista de Wyoming Liz Cheney, que nunca ha sido trumpista, y el senador de Texas Ted Cruz, otro neoconservador con la costumbre de alabar o atacar a Trump, dependiendo de dónde soplen los vientos políticos.

