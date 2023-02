https://sputniknews.lat/20230215/eeuu-confirma-ayuda-adicional-a-ucrania-por--9900-millones-de-dolares--1135812832.html

EEUU confirma ayuda adicional a Ucrania por 9.900 millones de dólares

Luego de que en la prensa estadounidense se filtrara que el país norteamericano prevé mayor apoyo presupuestario a Kiev, el Departamento de Estado confirmó esa... 15.02.2023, Sputnik Mundo

Washington espera otorgar otros 9.900 millones de dólares en apoyo presupuestario a Ucrania, adelantó Dafna Rand, directora de la Oficina de Ayuda Exterior del Departamento de Estado, en una conferencia de prensa. Además, aseguró que la Administración Biden sigue comprometida para seguir ayudando al país europeo, a casi un año del estallido del conflicto entre Kiev y Moscú. El objetivo, dijo, es "mantener la capacidad operativa" de Ucrania y "proporcionar apoyo presupuestario adicional según sea necesario". Un día antes de esta confirmación, el diario estadounidense The Washington Post informó que la ayuda extra a Kiev sería de "cerca de 10.000 millones de dólares". Asimismo, adelantó que "también se espera que se anuncie otro gran paquete de ayuda militar la siguiente semana y la imposición de más sanciones al Kremlin por esas mismas fechas".Sin embargo, el medio también indicó que existe una preocupación en la Casa Blanca de que el Congreso de Estados Unidos cambie de postura debido a que ahora está controlado, mayormente, por republicanos, y no por demócratas. Este cambio de liderazgo, señaló el rotativo, podría derivar en menos ayuda financiera y militar para Kiev."Seguiremos intentando convencerles [a los líderes ucranianos] de que no podemos hacer cualquier cosa ni podemos hacer todo para siempre", dijo al diario un alto funcionario de Biden bajo condición de anonimato.En noviembre pasado, cuando se supo que el Congreso tendría una mayoría del Partido Republicano, varios legisladores de esa fuerza política advirtieron que disminuirían el apoyo para Ucrania, ya que, dijeron, en Estados Unidos hay problemas internos que deben atenderse con mayor prioridad, como la crisis migratoria.

