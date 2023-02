https://sputniknews.lat/20230215/exembajadora-francesa-considera-a-kiev-una-distraccion-para-eeuu-de-una-confrontacion-con-china-1135803289.html

Exembajadora francesa considera a Kiev una "distracción" para EEUU de una confrontación con China

El conflicto en Ucrania es una oportunidad para que EEUU se distraiga de una confrontación con el gigante asiático, declaró la exembajadora de Francia en... 15.02.2023, Sputnik Mundo

En su opinión, para Washington, Pekín, que "ha estado fuera de los focos últimamente" debido al conflicto de Ucrania, la pandemia del COVID-19 y la recesión económica asociada, está "volviendo al primer plano". Recordó que la Casa Blanca lleva a cabo actividades similares en todo el mundo, dirigidas también contra sus aliados. "Francia y Alemania incluidas, que, sin embargo, se olvidan rápidamente de ello y se conforman con vagas excusas [estadounidenses]", señaló la diplomática.Desde principios de febrero, EEUU detectó y luego derribó cuatro objetos voladores no identificados, incluido un supuesto globo de vigilancia chino.Washington afirmó que el globo fue lanzado con fines de espionaje, mientras Pekín insiste en que era un mero dispositivo meteorológico que entró accidentalmente en el espacio aéreo estadounidense.La procedencia y el propósito de otros tres objetos derribados en EEUU aún no se han aclarado. La Casa Blanca no descarta que podrían tratarse de dispositivos comerciales o de investigación, pero constata que ninguna compañía ni persona privada los ha reclamado hasta el momento.

