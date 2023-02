https://sputniknews.lat/20230215/fiscalia-de-nueva-york-el-cartel-de-la-sinaloa-es-como-el-fedex-de-la-cocaina-1135821797.html

Fiscalía de Nueva York: el Cártel de la Sinaloa es como "el FedEx de la cocaína"

Fiscalía de Nueva York: el Cártel de la Sinaloa es como "el FedEx de la cocaína"

Los fiscales presentaron este 15 de febrero ante el jurado de 12 personas sus conclusiones luego de dos semanas de testimonios en los que fueron interrogados prominentes integrantes de ese grupo delictivo con actividad en decenas de países.Jefes criminales del Cártel de Sinaloa como Reynaldo Zambada, alias el Rey, o el exfiscal del estado de Nayarit Edgar Veytia, el Diablo, fueron interrogados en los días pasados y coincidieron en señalar que Genaro García Luna recibió millones de dólares en sobornos de ese grupo delictivo que en su momento fue liderado por Joaquín el Chapo Guzmán, actualmente preso en una cárcel de máxima seguridad de Colorado.Otros testigos como el colombiano Harold Poveda, el Conejo, relataron cómo el Cártel de Sinaloa introducía toneladas de cocaína de manera sistemática en la terminal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con la anuencia y complicidad de los policías federales bajo el mando de García Luna. "Hasta me cargaban las maletas", dijo Poveda sobre complicidad de los policías."Nosotros dijimos que la evidencia probaría que el acusado es un funcionario público corrupto que aceptó sobornos del Cártel de Sinaloa. Han escuchado de diferentes personas que le pagaron en bolsas, portafolios y maletas llenas de dinero en efectivo", dijo la Fiscal Komatireddy."El testimonio de un solo declarante puede ser suficiente para probar que se es culpable más allá de la duda razonable", añadió la Fiscal, dirigiéndose a los 12 integrantes del jurado en una sala repleta en la que se encontraba el propio García Luna, su esposa y su hija."El caso involucra no a uno ni a dos, pero nueve testigos cooperantes", dijo Komatireddy, quien trató de desestimar al argumento de la defensa de que en el juicio no se presentaron pruebas físicas contra el exsecretario de Seguridad Pública en el Gobierno del expresidente Felipe Calderón (2006-2012), sino solo testimonios de integrantes del Cártel de Sinaloa y exagentes mexicanos y estadounidenses."Ustedes sabes lo que es evidencia real. La evidencia real son las personas testificando bajo juramento acerca de cosas que sólo ellos pueden saber", argumentó Komatireddy."El acusado nunca imagino que mucha de su gente iba a dar un paso al frente y rendir su testimonio en esta sala de la corte, ustedes son los suficientemente listos para ver que esto es lo que es. Es la corrupción a los más altos niveles y ustedes están en la posición de hacer algo al respecto", concluyó.

