https://sputniknews.lat/20230215/los-ciberdelincuentes-ya-explotan-el-innovador-sistema-de-inteligencia-artificial-chatgpt--1135792022.html

Los ciberdelincuentes ya explotan el innovador sistema de inteligencia artificial ChatGPT

Los ciberdelincuentes ya explotan el innovador sistema de inteligencia artificial ChatGPT

El bot de inteligencia artificial del momento, ChatGPT, ha causado un gran revuelo en el mundo cibernético debido a su potencial. Incluso gigantes como... 15.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-15T18:50+0000

2023-02-15T18:50+0000

2023-02-15T18:50+0000

tecnología

steve wozniak

microsoft

google

apple

bing

inteligencia artificial

chatbot

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/107695/04/1076950421_0:14:1920:1094_1920x0_80_0_0_3612df3dfebfe8ae58667a61d3f60e91.jpg

ChatGPT es un sistema de chat basado en el modelo de lenguaje por inteligencia artificial GPT-3, desarrollado por la empresa OpenAI. Esta IA ha sido entrenada para mantener conversaciones con cualquier persona. Sus algoritmos son capaces de proporcionar respuestas, escritura de textos, música e incluso lenguaje de programación.Sin embargo, un grupo de investigadores de ciberseguridad de la plataforma WithSecure, ha mostrado cómo el lenguaje natural GPT-3, se puede usar para obtener a través de internet datos privados de los usuarios en un proceso conocido como phishing o realizar estafas que comprometen el correo electrónico, haciéndolas difíciles de detectar.El estudio demuestra que los atacantes no solo pueden generar variaciones únicas de un mismo señuelo, con un texto escrito gramaticalmente correcto y similar al humano, sino que también pueden construir cadenas de correo electrónico completas para ser más convincentes. E incluso pueden generar mensajes utilizando el estilo de escritura de personas reales en función de muestras proporcionadas de sus comunicaciones.Los investigadores de WithSecure comenzaron su investigación un mes antes de que se lanzara ChatGPT, y su estudio continuó después del lanzamiento del chatbot.El análisis detalla, que cuanto más complejo y largo sea un mensaje de phishing, más probable es que los atacantes cometan errores gramaticales o incluyan frases extrañas que los lectores cuidadosos detectarán y sospecharán. Con los mensajes generados por ChatGPT, esta línea de defensa que se basa en la observación del usuario se rompe fácilmente, al menos en lo que se refiere a la corrección del texto.Detectar que un mensaje fue escrito por medio de IA no es imposible y los investigadores ya están trabajando en este tipo de herramientas. Si bien estos pueden funcionar con los modelos actuales y ser útiles en algunos escenarios, como escuelas que detectan ensayos generados por IA enviados por estudiantes, es difícil ver cómo se pueden aplicar para el filtrado de correo electrónico porque las personas ya están usando dichos modelos para escribir correos electrónicos comerciales y simplificar su trabajo.Según Narang, si bien ChatGPT no tiene la capacidad para desarrollar una pieza profesional de algún software malicioso, es capaz de proporcionar las bases para que un ciberdelincuente poco cualificado logre tener éxito.El cofundador de Apple, Steve Wozniak, aconsejó precaución sobre ChatGPT, en una entrevista para el canal de televisión CNBC.Según Wozniak, el chatbot es "bastante impresionante" y "útil para las personas". Sin embargo, conlleva una serie de problemas graves: "El problema es que nos hace bien, pero puede cometer errores terribles, sin saber lo que es la humanidad", advirtió.El empresario también trazó un paralelo con las preocupaciones sobre las tecnologías de IA en los automóviles autónomos. Añadió que, aún es muy temprano para que la inteligencia artificial pueda reemplazar a los conductores. El magnate Elon Musk, por su parte, ha advertido que esta tecnología es algo que debe preocuparnos, ya que representa "una de las mayores amenazas para el futuro de la civilización", esta declaración la realizó en el marco de la Cumbre Mundial de Gobiernos celebrada en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.Musk explicó que cualquier tecnología que suponga un riesgo potencial para las personas, como los aviones, los coches o la medicina, debe ser regulada, especialmente teniendo en cuenta que la IA, en su opinión, representa un riesgo aún mayor para la sociedad.El multimillonario insistió en que debemos prestar más atención a la seguridad de este tipo de sistemas. "Si algo va mal, la reacción puede ser demasiado lenta", advirtió.No todas son malas noticias para la IAChatGPT tiene un enorme potencial para ser más bien un aliado y no un enemigo de los usuarios. Por ello, el gigante informático Microsoft está invirtiendo miles de millones de dólares en la floreciente compañía de IA, a medida que el bot sigue ganando popularidad en todo el mundo.Aunque no se han compartido los términos financieros específicos del acuerdo "multianual y multimillonario", una fuente anónima informó a Bloomberg, que se trata de una inversión de 10.000 millones de dólares, ampliando así los 1.000 millones de dólares que inicialmente Microsoft había invertido en OpenAI durante el 2019.El pasado martes 7 de febrero, Microsoft presentó las nuevas versiones de su buscador Bing y su navegador web Microsoft Edge, ambos integrarán funciones con la tecnología de OpenAI, marcando así un punto de inflexión tanto en lo referido a los buscadores de datos en internet como a los navegadores web. Este es un movimiento muy inteligente con el que han sabido ponerse en primera línea de ambos mercados en lo referido a innovación.¿La derrota de Google?Satya Nadella, CEO de Microsoft, ha manifestado que la IA puede vencer al Google actual. La razón se basa en que la compañía ha integrado una versión mejorada de la tecnología que se utiliza en ChatGPT a su buscador, Bing, con el cual quieren competir con el gigante de ese mercado.La inteligencia artificial permite que la experiencia del usuario sea más satisfactoria, debido a la incorporación del chat directamente en la búsqueda, y ese chat se basa en los datos ingresados en la búsqueda. De esta manera, se puede hacer alguna indicación en lenguaje natural o una consulta, obteniendo una respuesta mucho más exacta, además se cuenta con la posibilidad de entablar una conversación con la indicación como fundamento o contexto. Básicamente, se trata de traer un modelo de próxima generación más sofisticado en comparación con ChatGPT y basarlo en datos de búsqueda.

https://sputniknews.lat/20230208/chatgpt-la-herramienta-que-podria-cambiar-las-aulas-pero-atemoriza-a-docentes-1135507302.html

https://sputniknews.lat/20221216/como-proteger-sus-criptomonedas-de-los-estafadores-1133598064.html

https://sputniknews.lat/20230207/esto-piensa-bill-gates-del-futuro-de-la-inteligencia-artificial-1135477841.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

steve wozniak, microsoft, google, apple, bing, inteligencia artificial, chatbot