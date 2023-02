https://sputniknews.lat/20230215/mi-paciencia-tiene-un-limite-el-presidente-de-ecuador-niega-corrupcion-en-su-gobierno-1135789822.html

"Mi paciencia tiene un límite": el presidente de Ecuador niega corrupción en su Gobierno

QUITO (Sputnik) — El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, dijo en cadena nacional que su gobierno es honesto y está fuerte, y ratificó que "dará batalla"... 15.02.2023, Sputnik Mundo

Afirmó que afronará a aquellos que quieren violar la libertad de expresión y convertir al país en "un libertinaje de historias perversas y mal intencionadas para causarle daño a la democracia ecuatoriana", afirmó. En particular el mandatario aludió al medio digital La Posta que ha denunciado públicamente la existencia de una presunta trama de corrupción para la venta de cargos y contratos en el sector público, a la cabeza de la cual estaría el empresario Danilo Carrera, cuñado de Lasso. También el medio digital reveló presuntos vínculos de un operador político relacionado con Carrera y la mafia albanesa, según un parte policial reservado, el cual fue archivado hace casi un año. En un tono agresivo, el jefe de Estado dijo que el medio de comunicación ha integrado su integridad y la de su familia, publicando cualquier historieta diferente, pero no se los va a permitir. En su alocución reiteró fragmentos de un comunicado oficial transmitido más temprano donde se asegura que un informe policial donde se señalaban presuntos vínculos con la corrupción, se archivó por la Fiscalía hace casi un año porque no hacía "méritos" para investigar. "¿Cómo tuvo acceso este medio a un archivo reservado; qué hay detrás de esta nueva novela de ficción que pretenden crear", se cuestionó. El mandatario aludió a que el medio busca dinero para la pauta y lograr prebendas, e insinuó un vínculo entre los periodistas de La Posta con dos privados de libertad a los que entrevistaron en la cárcel, lo cual solo harían, en su opinión, amigos disfrazados de periodistas. Enfatizó que hay instituciones preocupadas "por tumbar al gobierno o, peor, liberar delincuentes", en alusión a la Fiscalía General del Estado, que denunció públicamente el traslado de 37 agentes policiales investigadores a cargo de procesos importantes para el país como el Caso Encuento o el Pandora Papers, entre otros. Mientras el presidente intenta responder a las denuncias, existen voces en el ámbito político y social que demandan su renuncia tras conocer estas implicaciones en presuntos hechos de corrupción y luego de la derrota en las urnas de la consulta popular del pasado día 5 del este mes, según los resultados preliminares.

