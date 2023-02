¡Miren arriba! ¿Qué objetivos persigue EEUU inflando el incidente del globo chino?

https://sputniknews.lat/20230215/miren-arriba-que-objetivos-persigue-eeuu-inflando-el-incidente-del-globo-chino-1135758826.html

Tras el derribo del globo, sin duda chino, pero que Pekín calificó de 'aerostato meteorológico extraviado, la Fuerza Aérea estadounidense derribó otros tres... 15.02.2023, Sputnik Mundo

Mira arriba, no a los problemasEl analista político Branko Pavlovic aseguró que en Estados Unidos se está llevando a cabo una campaña de marketing cuyo objetivo es hacer que los ciudadanos ignoren los verdaderos problemas del país, externos e internos. Y esta historia, a diferencia del resto del mundo, se la están "tragando" los estadounidenses, declaró a Sputnik."Los mensajes son los siguientes. Primero, estadounidenses, tengan miedo, hay cosas desconocidas sobre su cabeza. En segundo lugar, tu Ejército te está protegiendo: dale todo el dinero que puedas. En tercer lugar, no pienses en ningún suceso real", explicó Pavlovic la historia relacionada con los "objetos voladores no identificados" en el cielo de Estados Unidos.En su opinión, al hacer pública la hipótesis de que podría tratarse de objetos extraterrestres, las autoridades intentan ocultar los verdaderos problemas que asolan a Estados Unidos.Sin embargo, muchos objetos no identificados sobrevuelan el cielo estadounidense, según se afirma, el más seguro del mundo. Pavlovic considera que a los ojos de la parte del mundo que no pertenece al "Occidente colectivo", la calificación de Estados Unidos es ya tan baja que es difícil hacerla caer aún más.En sus palabras, el comportamiento y las declaraciones de los funcionarios occidentales al respecto es "un auténtico fiasco". Cita como ejemplo la confesión de haber mentido sobre el verdadero propósito de los acuerdos de Minsk mientras esperan que alguien negocie seriamente con ellos. En opinión de Pavlovic, prueba de que la propaganda occidental es ahora ineficaz radica en que en gran parte del mundo no se ha sumado a las sanciones antirrusas.El experto añadió que la opinión pública estadounidense está tan desconectada de la realidad que resulta difícil de entender, pero así ocurre en muchos asuntos en Estados Unidos."Creen que tienen un sistema político, cuando en realidad todas las decisiones las toma la cúpula del capital financiero. Una gran parte de la sociedad estadounidense no lo ve así. Una parte sí, pero solo una pequeña parte. Para ellos, el brutal comportamiento imperialista hacia todos los demás países del mundo no es un problema. Sin embargo, afortunadamente, los 6.500 millones de personas que viven fuera del 'Occidente colectivo' están bien informados, se desarrollan, cooperan y son conscientes del peligro que viene de Occidente", aseguró Pavlovic.Un pretexto para incrementar las tensiones con ChinaEstados Unidos sigue inflando el incidente del globo porque quiere reforzar su presencia estratégica en Asia Oriental con la ayuda de sus aliados para contener a China, compartió a Sputnik Ba Dianjun, director adjunto del Centro de Estudios del Noreste Asiático y director del Instituto de Estudios Estratégicos Internacionales."El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, tenía previsto visitar China, pero en ese momento se produjo un incidente del globo. El proceso de avance de las relaciones bilaterales se estancó drásticamente. Además, Estados Unidos exigió a los aliados que se pronunciaran sobre el incidente. Es un ejemplo de cómo Estados Unidos mantiene su hegemonía", subrayó Ba Dianjun.Ba Dianjun predice que en el futuro no se pueden descartar otras provocaciones que EEUU pueda utilizar como excusa para desvincular a sus aliados de China. En sus palabras, las posiciones de Japón y Corea del Sur en las conversaciones trilaterales se deben a la presión estadounidense. Al mismo tiempo, reflejaron un mayor acercamiento estratégico entre los dos países asiáticos y EEUU. En la actualidad, el sistema de seguridad mundial carece de sostenibilidad, especialmente desde el estallido del conflicto entre Rusia y Ucrania, cuando se han producido cambios en el orden internacional y en el sistema de gobernanza mundial.Agregó que las acciones de Japón y Corea del Sur como vecinos más próximos de China no redundan en beneficio de la seguridad y la estabilidad regionales, ni favorecen el desarrollo constructivo de las relaciones entre China y Corea del Sur o entre China y Japón.Por su parte, Valeri Kistánov, el director del Centro de Estudios Japoneses del Instituto de China y Asia Moderna de la Academia de Ciencias de Rusia, expresó a Sputnik que Japón también ha añadido su propio sobrevuelo al incidente con el globo chino. "En el incidente del globo, Japón no solo está apoyando al 100% a EEUU. Los propios japoneses dicen ahora también que algunos globos chinos han sobrevolado antes su territorio, que ahora Japón los derribará, aunque antes del incidente en las relaciones chino-estadounidenses no declararon oficialmente nada sobre tales casos. Todo ello está provocando tensiones ya de por sí elevadas en Asia Oriental. Estados Unidos refuerza constantemente su alianza con Japón y Corea del Sur para contener a China y contrarrestar la supuesta 'amenaza china'. Al hacerlo, utilizan la tesis de la "amenaza china" para reconciliar a Japón y Corea del Sur".Kistánov añadió que el problema es que dos lados de este triángulo son muy fuertes: son Seúl-Washington y Washington-Tokio, pero la relación Tokio-Seúl es muy problemática.El 13 de febrero se celebraron en Washington consultas entre Estados Unidos, Corea del Sur y Japón sobre cooperación en materia de seguridad en la región Indo-Pacífica y en todo el mundo. Asistieron la subsecretaria de Estado estadounidense, Wendy Sherman, el primer viceministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Cho Hyun-dong, y el viceministro de Asuntos Exteriores de Japón, Takeo Mori.Según Wendy Sherman, en las conversaciones se abordaron los retos planteados por Pekín y la necesidad de responder con unidad dentro y fuera del país. El diplomático estadounidense reiteró el apoyo de Estados Unidos a las alianzas con Corea del Sur y Japón, así como con otros aliados y socios de todo el mundo, para contrarrestar el comportamiento de China.Pekín, por su parte, afirmó el 13 de febrero que Estados Unidos lanzó diez globos sobre China el año pasado sin su permiso. El 4 de febrero, el Ejército estadounidense derribó un supuesto globo de vigilancia chino sobre el océano Atlántico, a pesar de que Pekín afirmó que la aeronave estaba realizando una investigación científica. El 10 de febrero, las autoridades del país norteamericano también derribaron un objeto volador no identificado cerca de Alaska. Canadá anunció al día siguiente que detectó y derribó un objeto volador no identificado sobre el territorio de Yukón.

