https://sputniknews.lat/20230215/pokemones-y-ovnis-moscu-revela-que-esta-detras-de-las-declaraciones-de-eeuu-sobre-los-globos-1135792386.html

"Pokemones y ovnis": Moscú revela qué está detrás de las declaraciones de EEUU sobre los globos

"Pokemones y ovnis": Moscú revela qué está detrás de las declaraciones de EEUU sobre los globos

MOSCÚ (Sputnik) — Las declaraciones de la Casa Blanca sobre los objetos voladores no identificados (ovnis) se hacen con vistas a las próximas presidenciales en... 15.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-15T12:00+0000

2023-02-15T12:00+0000

2023-02-15T12:00+0000

internacional

eeuu

rusia

📰 incidente del globo chino en eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/05/0d/1125417610_0:240:3146:2010_1920x0_80_0_0_528f5892517d531de4e6e01d0093ec0a.jpg

"Se necesita otro tema, cualquier absurdo que sirva para distraer la atención", agregó. Desde principios de febrero, EEUU detectó y luego derribó cuatro objetos voladores no identificados, incluido un supuesto globo de vigilancia chino. Washington afirmó que el globo fue lanzado con fines de espionaje, mientras Pekín insiste en que era un mero dispositivo meteorológico que entró accidentalmente en el espacio aéreo estadounidense. La procedencia y el propósito de otros tres objetos derribados en EEUU aún no se han aclarado. La Casa Blanca no descarta que podrían tratarse de dispositivos comerciales o de investigación, pero constata que ninguna compañía ni persona privada los ha reclamado hasta el momento.

https://sputniknews.lat/20230214/edward-snowden-sobre-los-globos-en-eeuu-intentan-distraer-el-sabotaje-contra-el-nord-stream-1135750600.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, rusia, 📰 incidente del globo chino en eeuu