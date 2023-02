https://sputniknews.lat/20230215/que-paises-de-america-latina-tienen-centros-para-investigar-ovnis-1135781791.html

Qué países de América Latina tienen centros para investigar ovnis

La Fuerza Aérea de Estados Unidos anunció el derribo de un objeto no identificado que surcaba el espacio aéreo del país, que finalmente resultó ser un supuesto globo de investigación climatológica chino, el pasado 4 de febrero.Seis días más tarde, el 10 de febrero, las agencias del país norteamericano informaron sobre el derribo de un nuevo objeto no identificado avistado sobre el mar territorial estadounidense en Alaska, mientras que, a la jornada siguiente, autoridades canadienses informaron sobre la detección y derribo de un objeto volador no identificado sobre el territorio de Yukón (norte)."El presidente, a través de su Consejero de Seguridad Nacional, ha ordenado hoy [13 de febrero] a un equipo interinstitucional que examine las implicaciones políticas de la detección, el análisis y la eliminación de objetos aéreos no identificados que representan riesgo para la seguridad", afirmó John Kirby, vocero del Consejo de Seguridad Nacional.América Latina no escapó a los avistamientos de ovnis. El 10 de febrero, las autoridades uruguayas informaron sobre el inicio de una investigación para esclarecer las múltiples denuncias de avistamientos de ovnis en la ciudad de Paysandú (oeste)."Ante las denuncias recibidas sobre el avistamiento de luces intermitentes en el cielo, se ha dispuesto la intervención de la Comisión Receptora e Investigadora de Denuncias de Objetos Voladores No Identificados (Cridovni)", informó la Fuerza Aérea Uruguaya.Investigación de ovnis en América LatinaMuchos países de la región cuentan con organismos de monitoreo aéreo, tanto militares como de vigilancia aérea civil e incluso de investigación. Sin embargo, no es de público conocimiento que muchas de las instituciones aeronáuticas cuentan con organismos que buscan sistematizar la información sobre los avistamientos de ovnis.Uruguay es uno de los países más avanzados en la materia. La Fuerza Aérea Uruguaya creó en 1979 la Comisión Receptora e Investigadora de Denuncias de Objetos Voladores No Identificados (Cridovni).Cridovni recopila información con el objetivo de "complementar las tareas del Control de Tránsito Aéreo, debido a las reiteradas denuncias por parte de la población sobre el avistamiento de objetos voladores no identificados (ovni), recibe, estudia y evalúa las denuncias de avistamientos de ovni en el espacio aéreo nacional, ámbito de competencia de la Fuerza Aérea Uruguaya", sostiene la institución castrense.En 1997, la Fuerza Aérea de Chile creó el Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos (CEFAA), con el objetivo de "recopilar, estudiar, analizar y clasificar toda información relativa a fenómenos aéreos extraños, reportados en el espacio aéreo nacional".El organismo fue ideado en reemplazo de la Comisión Chilena para Estudios de Fenómenos Espaciales No Identificados, nacido bajo el alero de la Oficina Meteorológica Nacional en 1968, y que funcionó hasta 1975, afirma la Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile.Argentina cuenta con el Centro de Identificación Aeroespacial (CIAE) perteneciente a la Fuerza Aérea Argentina, inaugurado en 2019 en reemplazo de la Comisión de Estudio de Fenómenos Aeroespaciales (CEFAE) de 2011.El CIAE tiene entre sus tareas "organizar, coordinar y ejecutar la investigación y análisis de eventos, actividades o elementos presentes u originados en el aeroespacio de interés; identificar sus causas e informar las conclusiones a los organismos pertinentes que las requieran".

