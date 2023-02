https://sputniknews.lat/20230215/sabotaje-del-nord-stream-biden-decidio-dejar-que-los-alemanes-se-congelaran-este-invierno-1135789750.html

Sabotaje del Nord Stream: "Biden decidió dejar que los alemanes se congelaran este invierno"

El presidente de EEUU, Joe Biden, tomó la decisión de explotar los Nord Stream por temor a que Alemania retirara las sanciones contra Rusia, afirmó en una...

"Las responsabilidades de EEUU en el ataque a Nord Stream son evidentes" Las investigaciones sobre el atentado al gasoducto Nord Stream, en septiembre de 2022, ponen al descubierto la participación de la Casa Blanca.

"Creo que el motivo de esta decisión fue que la guerra [en Ucrania] no iba bien para Occidente y tenían miedo de que se acercara el invierno. El Nord Stream 2 fue suspendido por la propia Alemania, no por las sanciones internacionales, y Estados Unidos temía que Alemania levantara las sanciones debido al frío invierno", expresó el periodista.Agregó que Biden, al ordenar el bombardeo de las corrientes del Norte, "decidió que los alemanes se congelaran", pero no que dejaran de apoyar a Kiev.Hersh subrayó que "las personas involucradas en la operación" para atacar los Nord Stream "vieron que el presidente [Biden] quería congelar Alemania para sus objetivos políticos inmediatos, y eso les aterrorizó".El periodista apuntó que Biden no tenía previsto ataques contra los Nord Stream cuando se reunió con el canciller alemán, Olaf Scholz, en febrero de 2022.Hersh agregó que el equipo de la Casa Blanca tenía claro que podían explotar los oleoductos utilizando un explosivo "increíblemente potente" llamado C4. La detonación, por otra parte, podría controlarse a distancia mediante instrumentos hidroacústicos submarinos, explicó el periodista. A principios de enero, según Hersh, se informó de la opción a la Casa Blanca, y dos o tres semanas después, la propia jefa adjunta del Departamento de Estado de Estados Unidos, Victoria Nuland, exclamó que Estados Unidos "podría hacerlo", añadió Hersh."Creo que fue el 20 de enero. Y luego el presidente, cuando dieron una rueda de prensa conjunta con el canciller alemán el 7 de febrero de 2022, también destacó que podíamos hacerlo", recordó el periodista las palabras de Biden. El presidente estadounidense dijo entonces en voz alta que no habría Nord Stream "en caso de ataque a Ucrania"."Lo haremos. Prometo que podemos hacerlo", constató entonces el líder estadounidense.En opinión de Hersh, el canciller alemán, en cambio, no encontró nada que objetar en su momento y se expresó de forma muy "vaga". "La pregunta que me gustaría hacerle a Scholz, si yo presidiera las audiencias parlamentarias, es: ¿le ha hablado Joe Biden de esto?, ¿le dijo entonces por qué estaba tan seguro de poder destruir el oleoducto?", confesó el periodista.Asimismo, el periodista estadounidense destacó que Biden había pospuesto el ataque a los Nord Stream de junio a septiembre de 2022 por miedo, mientras muchos de los implicados en la operación creían que era una locura.Según Hersh, Biden "ordenó que se hiciera en septiembre" y muchos de los implicados en la operación, que ocupaban "altos cargos en los servicios de inteligencia", se opusieron al proyecto, "creyéndolo una locura". Sin embargo, debido al retraso, solo estallaron seis de las ocho bombas, especificó.Los principales medios de EEUU silenciaron el ataqueSeymour Hersh acusó a los principales medios de comunicación de Estados Unidos de silenciar la implicación de Washington en los ataques contra los gasoductos rusos Nord Stream 1 y 2.El periodista subrayó que ninguno de los dos diarios "ni siquiera ha citado la negación" de su historia por parte de la Casa Blanca.Los medios de comunicación más importantes de EEUU y del Reino Unido, como Financial Times y The Guardian, optaron por ignorar la investigación de Hersh sobre la participación de las autoridades estadounidenses en el ataque terrorista contra los Nord Stream.En diciembre de 2021, Bloomberg, citando fuentes, escribió que EEUU, que se había opuesto activamente al Nord Stream 2 promoviendo su gas natural licuado en la UE, estaba presionando a Alemania para que aceptara detener el Nord Stream 2, pero los nuevos dirigentes de Berlín en ese momento no expresaron su voluntad de hacerlo. Más tarde, en 2022 Alemania detuvo la certificación del Nord Stream 2 sin la cual el gasoducto no podría entrar en servicio.El periodista estadounidense Hersh, ganador del premio Pulitzer, publicó el 8 de febrero un artículo sobre su investigación de los atentados contra gasoductos. En su publicación señaló que buzos estadounidenses en el curso del ejercicio Baltops de la OTAN en el verano de 2022 colocaron explosivos bajo los Nord Stream, que fueron activados tres meses después por los noruegos.De acuerdo con Hersh, Biden decidió sabotear los gasoductos Nord Stream tras más de nueve meses de conversaciones secretas con el equipo de seguridad nacional. El Pentágono declaró posteriormente a Sputnik que Estados Unidos no tuvo nada que ver con el ataque a los gasoductos rusos. La Casa Blanca hizo una declaración similar. El Departamento de Estado instó a que se creyera la postura estadounidense.El análisis de Flightradar24 de las pistas del archivo de Sputnik reveló que aviones navales estadounidenses y alemanes sobrevolaron regularmente los lugares de las futuras explosiones de los gasoductos Nord Stream en junio de 2022, durante el ejercicio Baltops-22. Según Flightradar24, aviones P-3 Orion y P-8 Poseidon alemanes y estadounidenses realizaron vuelos regulares sobre los lugares de las futuras explosiones del 8 al 16 de junio. Al hacerlo, los aviones militares descendieron a baja altura y apagaron sus transpondedores en casi todos los vuelos, por lo que algunas de sus trayectorias quedaron sin registrar en las pistas del portal.Los ataques se produjeron el 26 de septiembre de 2022 contra dos gasoductos rusos de exportación a Europa: Nord Stream y Nord Stream 2. Alemania, Dinamarca y Suecia no descartan un sabotaje selectivo. Nord Stream AG, el operador de Nord Stream, informó de que las emergencias en los gasoductos no tienen precedentes y no se puede evaluar el calendario de las reparaciones. La Fiscalía General rusa incoó una causa por acto de terrorismo internacional a raíz de los daños causados en los gasoductos Nord Stream. El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró el 31 de octubre que se había permitido a Gazprom inspeccionar el lugar de la explosión y que el jefe de la empresa, Alexéi Miller, le había informado de la inspección. Además, Putin afirmó que la explosión en el gasoducto Nord Stream fue un evidente acto terrorista.

