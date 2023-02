https://sputniknews.lat/20230216/amlo-evalua-demanda-contra-abogado-del-exsecretario-de-seguridad-1135859660.html

AMLO evalúa demanda contra abogado del exsecretario de Seguridad

AMLO evalúa demanda contra abogado del exsecretario de Seguridad

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, analiza presentar una demanda judicial para acusar por "daño moral" al...

El gobernante espera pagar los honorarios de un abogado con la posible indemnización que recibiría y el resto del dinero obtenido -si gana la denuncia- sería repartido entre miles de víctimas de la llamada guerra contra el narcotráfico que comenzó en la administración del entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012), cuando García Luna desempeñó el cargo. "Como no tengo dinero para pagar un abogado, puede ser que encuentre un abogado de los que cobran un porcentaje una vez que se termine el juicio", adelantó López Obrador. El jefe del Ejecutivo rechazó que durante el interrogatorio al principal testigo de los cargos de narcotráfico y lavado de dinero que enfrenta García Luna se ponga en entredicho su honestidad. "No acepto eso, está de por medio que soy presidente de México, no se puede gobernar un país sin autoridad moral", subrayó. El mandatario anunció que dio instrucciones al canciller Marcelo Ebrard para examinar la posibilidad de una demanda. "Vamos a ver cuándo se puede y si es posible legalmente; también lo estoy viendo si lo hago como Andrés Manuel o como presidente, se tiene que ver cuál es la vía más idónea", puntualizó. En el interrogatorio del testigo de la fiscalía estadounidense, el abogado César de Castro preguntó a Jesús Reynaldo Zambada, alias El Rey —hermano de Ismael Zambada, alias El Mayo, fundador del Cártel de Sinaloa, prófugo de la justicia— , si era verdad que en 2006 había entregado 7 millones de dólares para una supuesta campaña electoral del actual mandatario. El testigo negó haber realizado esa declaración en otro juicio sobre narcotráfico donde rindió testimonio en EEUU sobre un presunto apoyo al actual mandatario, que gobernó la capital mexicana de 2000 a 2005, antes de lanzar su primera campaña presidencial el siguiente año. Zambada admitió en cambio haber sobornado para recibir protección a Gabriel Regino, quien era subsecretario de Seguridad Pública cuando López Obrador fue jefe de Gobierno de la capital, invitado al cargo por el ahora canciller Marcelo Ebrard, quien lo sucedió en el cargo al frente de la megalópolis (2006-2011).

