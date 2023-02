https://sputniknews.lat/20230216/argentina-declara-emergencia-sanitaria-tras-detectar-caso-de-gripe-aviar-en-ave-silvestre-1135854094.html

Argentina declara emergencia sanitaria tras detectar caso de gripe aviar en ave silvestre

BUENOS AIRES (Sputnik) — El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) de Argentina confirmó la primera detección en el país de influenza... 16.02.2023, Sputnik Mundo

américa latina

argentina

gripe aviar

El caso de gripe aviar fue confirmado en un ave migratoria silvestre de la laguna de Pozuelos, al noroeste de Jujuy. El Senasa fue autorizado a establecer las medidas de control, prevención y vigilancia que considere pertinentes a fin de "mantener el estatus sanitario del país respecto de la influenza aviar", especifica el decreto. El riesgo de transmisión a humanos de esta enfermedad viral es bajo, puntualizó la cartera de Salud que dirige la ministra Carla Vizzotti. "Hasta el momento, la enfermedad no se transmite a las personas por el consumo de carne aviar y sus subproductos, por lo que no hay peligro de contagio a través de la ingesta de alimentos", refirió.La influenza aviar, que afecta a las aves de corral, puede afectar de manera ocasional a las personas expuestas, "siendo causada por múltiples subtipos (H5N1, H5N3, H5N8, etc.), cuyas características genéticas evolucionan rápidamente", añadió la institución.Hasta el momento se detectaron a nivel mundial dos casos de gripe aviar en humanos.La primera infección por influencia aviar A(H5) fue notificada el 29 de abril de 2022 en EEUU.La segunda se registró el 9 de enero en Ecuador.La Organización Mundial de Salud Animal (OMSA) señaló que entre el 2 de diciembre y el 5 de enero se contabilizaron 290 brotes notificados de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) en aves de corral y 140 en aves silvestres, principalmente en países de Europa, y también en América, Asia y África.

