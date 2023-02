https://sputniknews.lat/20230216/biden-afirma-que-los-objetos-derribados-no-pertenecen-al-programa-de-vigilancia-de-china--1135868697.html

Biden afirma que los objetos derribados no pertenecen al programa de vigilancia de China

EEUU derribará cualquier objeto que represente una amenaza para la seguridad de sus ciudadanos y actualizará las reglas para lanzar elementos no tripulados en... 16.02.2023, Sputnik Mundo

"Si algún objeto representa una amenaza para la seguridad del pueblo estadounidense, lo derribaré. Actualizaremos las reglas y regulaciones para el lanzamiento y mantenimiento de objetos no tripulados en los cielos de EEUU", afirmó el mandatario en rueda de prensa. Agregó que los objetos aéreos derribados no pertenecen al programa de vigilancia de China o de otro país. De hecho, dijo, se trata de elementos de índole comercial o de investigación. "La evaluación actual de la comunidad de inteligencia es que es muy probable que los tres objetos sean globos vinculados a compañías privadas, instituciones recreacionales o investigadoras que estudian el tiempo o realizan alguna otra investigación científica", dijo.En ese sentido, comentó el jefe de Estado norteamericano, militares estadounidenses y de Canadá se encuentran buscando los restos de los objetos para conocer más detalles. Agregó haber ordenado a su equipo que adapte el enfoque sobre el manejo de los objetos aéreos no identificados, esto con el fin de distinguir los que podrían representar una amenaza a la seguridad de los que no. Una vez que sean completados, los parámetros de la nueva política clasificada serán compartidos con el Congreso; sin embargo, se mantendrán clasificados para no brindarle al enemigo la hoja de ruta de Washington, dijo el presidente. El 3 de febrero de 2023, Estados Unidos culpó a China de enviar un globo espía a lugares sensibles de su territorio para recopilar datos y convertirlos en inteligencia con fines militares. Sin embargo, Pekín negó las acusaciones, informó que el aerostato sí le pertenecía y precisó que en realidad se trataba solo de un globo meteorológico que se desvió hacia territorio estadounidense por causas de fuerza mayor. Con todo, Washington derribó el globo, propiciando el incremento de las tensiones bilaterales. Incluso, el 14 de febrero, el Gobierno de Xi Jinping afirmó que artefactos aéreos estadounidenses han sobrevolado “ilegalmente” el espacio aéreo chino en 10 ocasiones en un año.

