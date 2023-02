https://sputniknews.lat/20230216/chile-recibe-el-informe-sobre-el-posible-envenenamiento-de-pablo-neruda-1135825729.html

Chile recibe el informe sobre el posible envenenamiento de Pablo Neruda

Sputnik estuvo presente durante la entrega del informe sobre la causa de muerte del Premio Nobel chileno de Literatura, elaborado por expertos internacionales... 16.02.2023, Sputnik Mundo

américa latina

chile

pablo neruda

augusto pinochet

asesinato

envenenamiento

🎭 arte y cultura

La ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza González, recibió este 15 de febrero el informe final, de manos de Gloria Ramírez, coordinadora del Panel de Internacional de Expertos, que busca determinar si hubo participación de terceros en la muerte de Pablo Neruda, ocurrida el 23 de septiembre de 1973, pocos días después del golpe de Estado en Chile.La magistrada explicó a los medios que la investigación se encuentra en etapa de sumario, de manera que "no es mucho lo que yo les puedo adelantar respecto de lo que de lo que allí se consigna".El informe consta de un reporte escrito de los laboratorios de las universidades McMaster de Canadá y Copenhague de Dinamarca. Plaza contó que ahora vendrá una etapa de revisión y estudio del material entregado, así como también de otros análisis periciales de la causa, los antecedentes investigativos y las versiones de testigos que están acumuladas desde que inició el proceso."Es una fase de revisión, estudio, ponderación, valoración para que el Tribunal dicte las resoluciones que en derecho corresponda según aconseje el curso de la investigación", finalizó.En conversación con Sputnik, la diputada comunista María Candelaria Acevedo explicó que ya han sido tres los paneles de expertos que se han dedicado a revisar lo ocurrido con Pablo Neruda en septiembre de 1973.La diputada señaló que en caso de confirmarse que Neruda fue envenenado, el país sería testigo una vez más de las muertes que la dictadura cívico-militar realizó en los 17 años que estuvo en el poder.La muerte del poetaPablo Neruda murió el 23 de septiembre de 1973 en la Clínica Santa María, en el centro de Santiago, doce días después del golpe de Estado contra Salvador Allende y un día antes de exiliarse en México.Manuel Araya, asistente del poeta desde noviembre de 1972 hasta su muerte, declaró el 2011 a la revista mexicana Proceso, que Pablo Neruda había sido asesinado mediante una inyección en el abdomen por un agente secreto del régimen de Pinochet que se hizo pasar por un médico.Esta declaración fue la base de la denuncia que hizo el Partido Comunista, en el cual Neruda militó desde 1945 hasta el día de su muerte, y dio origen a la investigación en 2011.En 2013 tras la exhumación de los restos de Neruda, un equipo de peritos chilenos y extranjeros estableció que el poeta murió a raíz del cáncer de próstata que lo aquejaba. Sin embargo, dos años más tarde, estudios realizados en el país y el exterior descubrieron la presencia de estafilococo dorado, una bacteria altamente infecciosa que puede ser letal.El 2017 un segundo panel de expertos encontró ADN de la bacteria Clostridium botulinum en un molar de Neruda, por lo cual fue necesario establecer cómo llegó al cuerpo del poeta esta toxina, causante de botulismo —enfermedad grave que afecta a los nervios—, y determinar el carácter homicida o no de este hallazgo. Esto dio paso al tercer panel, que entregó su informe recientemente.Asimismo, el panel concluyó que no era válido el certificado médico de defunción de Neruda emanado el 24 de septiembre de 1973 y que establecía la caquexia por cáncer metastásico de próstata como causa de muerte."A Neruda lo mataron"Rodolfo Reyes, abogado y sobrino de Pablo Neruda, aseguró que la muerte del Premio Nobel de Literatura fue producida por agentes de la dictadura de Pinochet."Después de 50 años, puedo decir fehacientemente que a Neruda lo mataron agentes del Estado. Los informes así lo demuestran", dijo a la prensa chilena el abogado, que tuvo acceso a los datos por ser parte querellante en la investigación.Cabe precisar que ni los expertos que participaron en el informe ni la ministra Plaza adelantaron el contenido del mismo y aún no hay una fecha definitiva de cuándo se dará a conocer públicamente.

