China-EEUU: "La línea roja es Taiwán"

Se intensifica el deterioro en la relación entre Washington y Pekín. 16.02.2023, Sputnik Mundo

China-EEUU: "La línea roja es Taiwán" Se intensifica el deterioro en la relación entre Washington y Pekín.

La llamada guerra de los globos espías entre EEUU y China es parte de una extensa historia de rivalidades entre las dos primeras potencias mundiales que hoy se profundiza.Las hostilidades por la isla de Taiwán, la competencia tecnológica, comercial e industrial, y las sanciones, entre otras, son parte de la larga lista de hostilidades entre las potencias que generan repercusiones a nivel global."El mar de fondo es el escalón que sube Joe Biden y que Donald Trump no había hecho: implementar una guerra de valores. EEUU se plantea como el garante de la democracia y ubica a China y Rusia como los déspotas", dijo a Telescopio el historiador y periodista argentino Néstor Restivo."EEUU escala a nivel mundial el conflicto en Ucrania junto a la OTAN y pone en riesgo el futuro de la humanidad", agregó.Uno de los momentos más críticos durante 2022 fue cuando se conoció que Washington prometió ayuda militar a Taipéi y advirtió a Pekín sobre una eventual irrupción en la isla."La línea roja es Taiwán. China puede soportar presiones que le hacen cosquillas, denuncias, sanciones. Mientras ese límite no se cruce y ese escenario no llegue, son fuegos de artificio", destacó Restivo.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

