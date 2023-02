https://sputniknews.lat/20230216/cnn-el-fbi-busca-documentos-secretos-de-biden-en-la-universidad-de-delaware-1135829848.html

'CNN': el FBI busca documentos secretos de Biden en la Universidad de Delaware

'CNN': el FBI busca documentos secretos de Biden en la Universidad de Delaware

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) buscó documentos gubernamentales potencialmente sensibles que el presidente Joe Biden podría... 16.02.2023, Sputnik Mundo

Según el medio citado, estos documentos se encontraron en una de las 1.850 cajas con documentos que Biden donó a la universidad, de cuando el político de 89 años fue vicepresidente del país norteamericano durante la Administración Obama. La Universidad de Delaware aseguró que estos documentos, donados en 2012, aún no se habían mostrado al público.De acuerdo con las fuentes consultadas por CNN, los papeles no tienen el sello de clasificado, pero las investigaciones continúan.Los investigadores encargados del caso detallaron que encontraron material sensible en dos locaciones distintas de la universidad, durante los días que duró la operación.Molly Levinson, vocera del abogado personal del presidente Biden, así como el vocero de la Casa Blanca, no quisieron hacer algún comentario sobre los nuevos hallazgos aludiendo a que está en curso una indagatoria por parte del Departamento de Justicia.A mediados de enero, medios estadounidenses revelaron que las autoridades estadounidenses investigaban el hallazgo de documentos clasificados en la residencia personal de Joe Biden, en Delaware. Días después, se confirmó el hallazgo de un nuevo paquete de documentos, pero en una oficina que ocupó en Washington cuando era vicepresidente.Los documentos se encontraron en noviembre de 2022, pero fue hasta enero cuando la Casa Blanca confirmó el hallazgo y el inicio de una investigación por el caso —ya conocido como Bidengate.

