¿El FBI sabía que matarían al presidente de Haití? La arista estadounidense del caso sale a la luz

Dos nuevos detenidos son dueños de una empresa de seguridad que habría organizado el complot, para luego beneficiarse de contratos en Haití.Varios ciudadanos estadounidenses, haitianos, colombianos y venezolanos se encuentran entre los implicados en el magnicidio del expresidente haitiano Jovenel Moise, asesinado el 7 de julio de 2021 a manos de un comando armado que irrumpió en su domicilio de la capital haitiana, Puerto Príncipe.La Fiscalía de Florida, Estados Unidos, anunció el 14 de febrero que agentes del FBI (Buró Federal de Investigación, por sus siglas en inglés) detuvieron a cuatro nuevos implicados por el magnicidio. Esta vez, tres de los cuatro arrestados son de nacionalidad estadounidense.Entre los nuevos detenidos están el venezolano-estadounidense Antonio Intriago y el colombiano residente en EEUU Arcángel Pretel Ortiz. Ambos son dueños de CTU Security, una empresa de seguridad con base en Florida que, de acuerdo con la Fiscalía, organizó y coordinó el complot para asesinar al exmandatario haitiano tras reclutar a 20 mercenarios colombianos con entrenamiento militar que fueron parte del comando que invadió la casa de Moise.Las conexiones del crimen de Moise en EEUU están siendo investigadas por la Corte Federal del Sur, organismo que, según informó el periódico The New York Times (NYT), tiene en su poder documentos que indican que varios de los conspiradores mantenían contactos con agentes del FBI, los que habrían invitado a agentes "a una discusión sobre el cambio de régimen en Haití".Pretel, exinformante del FBI, habría utilizado sus contactos para concretar una reunión "entre los conspiradores y agentes federales" con el pretexto de que contaba con información sobre terrorismo.Sin embargo, Washington "negó haber tenido notificación previa de un complot criminal", destacó el periódico conforme a los registros judiciales.En tanto, los estadounidenses Walter Veintemilla y Frederick J. Bergmann Jr., también detenidos el 14 de febrero, son acusados de financiar la operación en Haití. Incluso pesa sobre este último una acusación por la importación ilegal de chalecos antibalas a Puerto Príncipe presuntamente utilizados durante el magnicidio.Las detenciones del 14 de febrero se suman a otras cuatro realizadas luego del crimen, personas que a comienzos del mes fueron imputadas por los cargos de asociación ilícita y complot criminal para perpetrar el magnicidio de Moise. Se trata del colombiano Germán Alejandro Rivera García, capitán retirado del Ejército de su país de origen, y los haitiano-estadounidenses Christian Sanon, James Solages y Joseph Vincent.De acuerdo con la acusación estadounidense, Intriago, Pretel y compañía prepararon el atentado desde Florida con la intención de generar un cambio de régimen en el país caribeño y apoyar el ascenso al poder del pastor, médico y político haitiano-estadounidense implicado en la conspiración, Christian Sanon.Según la investigación, Intriago y Petrel aceptaron participar del magnicidio motivados por la lucrativa recompensa que tendrían en futuros contratos, que incluían "proyectos de infraestructura en Haití, la provisión de fuerzas de seguridad y la provisión de equipo de tipo militar en Haití", expuso el NYT.Veintemilla y Bergmann, por su parte, pretendían beneficiarse con contratos estatales de Puerto Príncipe.La investigación también echa luz sobre una de las causas de que el plan, si bien culminó con el crimen de Moise, no lograra beneficiar a Sanon. "Apenas unas semanas antes del asesinato, el plan cambió y Sanon ya no fue visto como un candidato viable para dirigir el país: por un lado, vivía en el sur de Florida y no cumplía con los requisitos de residencia haitiana", consignó el matutino.

