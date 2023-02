https://sputniknews.lat/20230216/el-gobierno-de-ecuador-frente-a-las-recientes-denuncias-tiene-pocas-salidas-1135859883.html

El Gobierno de Ecuador frente a las recientes denuncias "tiene pocas salidas"

El Gobierno de Ecuador frente a las recientes denuncias "tiene pocas salidas"

QUITO (Sputnik) — Frente al escenario político complejo que afronta el gobierno de Ecuador, le queda "sobrevivir" y tratar de cumplir sus promesas de campaña... 16.02.2023

"Sobrevivir es lo único que le queda, y no depende tanto de él, sino más bien de la oposición, de la capacidad que tenga de organizarse", señaló el profesor de la Universidad Técnica de la provincia de Manabí (noroeste). Apuntó que el gobierno ecuatoriano enfrenta un panorama "muy difícil" desde un tiempo atrás, con una caída drástica de su popularidad por lo que se considera un incumplimiento sistemático de sus promesas electorales y por la pérdida del control en la Asamblea (parlamento unicameral). En particular mencionó que, pese a las alianzas con otros partidos al inicio de su gobierno, el presidente Guillermo Lasso primero perdió a su gran aliado, incluso antes de la investidura, el Partido Social Cristiano, y luego otros apoyos dentro del órgano parlamentario, tras incumplimientos de promesas y de pactos. "A esto hay que añadir el varapalo político que supuso tanto el triunfo del No en la consulta [el 5 de febrero pasado], como también los resultados en las elecciones locales, y si ahora se le añade que desde hace un tiempo a esta parte ha habido escándalos de corrupción también, que era precisamente la transparencia en las cuentas del gobierno una de las banderas en las elecciones, pues esto deja muy mal parado al gobierno porque no tiene ningún asidero y ninguna de sus banderas es posible ahora reivindicarlas", aseveró. El analista considera que el presidente Lasso tiene pocas alternativas ahora para sortear el descrédito ante las recientes denuncias de presunta corrupción y nexos de operadores políticos cercanos al círculo presidencial con el narcotráfico. Caso contrario, advirtió, es muy probable que tenga que ver un escenario en el que el gobierno no logre terminar su mandato. "En realidad, el camino que le queda es tratar de cumplir sus promesas electorales, pero ya hemos visto que es incapaz, y que, al mismo tiempo, por ejemplo, el tema de la seguridad ha sido algo absolutamente que ha sobrepasado cualquier capacidad operativa del gobierno, lo cual una vez más esto lo deja en una situación muy difícil", apuntó. En su opinión, el inquilino del Palacio de Carondelet (sede del Ejecutivo) se mantiene en el poder porque ha sido inteligente en generar cortinas de humo que lograran distraer la atención hacia lugares distintos a la propia gestión del gobierno. Por otra parte, consideró, los esfuerzos políticos de la oposición al gobierno se concentraron en obtener la mayor cuota de poder en las alcaldías y prefecturas y en evitar que se materializara el Sí de la consulta, pero una una vez que concluyen estos comicios y esta consulta popular, "toda la energía va a estar centrada en cómo agotar lo antes posible el término del mandato del gobierno". Comentó que también la estabilidad gubernamental del gobierno va a depender de hasta qué punto la la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), va a presionar ante el incumplimiento de los acuerdos en las mesas de negociación tras las protestas de junio de 2022, de los cuales se aprobaron 218 pero la organizaciones indígenas y sociales aseguran que estos no se han cumplido. Tras las revelaciones, el presidente ecuatoriano dijo que su gobierno es honesto y está fuerte, y arremetió contra el medio digital que presentó la denuncia pública sobre corrupción en el denominado caso El Padrino, e incluso sugirió que buscan prebendas y hasta podrían tener vínculos con la narcodelincuencia.

