El Parlamento chino condena la resolución de EEUU sobre el globo chino

PEKÍN (Sputnik) — El Comité de Asuntos Exteriores de la Asamblea Popular Nacional de China condenó la resolución de la Cámara de Representantes de EEUU sobre... 16.02.2023, Sputnik Mundo

Según la declaración del comité, publicada en la web oficial, la reciente resolución de la Cámara de Representantes de EEUU sobre el globo chino infla deliberadamente "la amenaza china", lo que constituye "especulación maliciosa" y "manipulación política". Indica que el globo no tripulado civil chino estaba en el espacio aéreo de EEUU por casualidad y no representaba ninguna amenaza para los habitantes y la seguridad del país. Algunos congresistas estadounidenses, precisa la declaración, utilizan este incidente "como una excusa para inflamar las tensiones". China llama también al Congreso de EEUU a respetar el espíritu del derecho internacional y las normas básicas que regulan las relaciones internacionales, a dejar de difamar a China y abstenerse de acciones que puedan agravar la situación. La Cámara de Representantes del Congreso de EEUU aprobó anteriormente un proyecto de resolución que condena el reciente sobrevuelo de un globo chino sobre el territorio del país. A favor de esta iniciativa votaron 419 miembros de la cámara, ninguno votó en contra. Desde principios de febrero, EEUU detectó y luego derribó cuatro objetos voladores no identificados, incluido un supuesto globo de vigilancia chino. Washington destacó que el globo fue diseñado para recopilar inteligencia sobre sitios militares sensibles en el país. Pekín insiste en que el globo era un mero dispositivo meteorológico que entró accidentalmente en el espacio aéreo estadounidense.

