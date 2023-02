https://sputniknews.lat/20230216/la-otan-viajara-a-turquia-en-medio-de-la-tragedia-para-pedir-ratificacion-de-suecia-y-finlandia-1135828906.html

La OTAN viajará a Turquía en medio de la tragedia para pedir ratificación de Suecia y Finlandia

El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, anunció que viajará a Turquía, pero no para hablar sobre la... 16.02.2023, Sputnik Mundo

El líder de la Alianza Atlántica reiteró su postura de convencer al Gobierno turco de ratificar la adhesión de Estocolmo y Helsinki después de una reunión de los ministros de Defensa de la organización, celebrada en Bruselas este 15 de febrero. En un encuentro con medios de comunicación, Stoltenberg comentó que hablará sobre este tema directamente con el presidente Recep Tayyip Erdogan y el canciller Mevlut Cavusoglu. Stoltenberg reconoció que Ankara tiene puntos de vista diferentes sobre "hasta qué punto Finlandia y Suecia se encuentran en la misma posición para ser ratificados" como miembros de la OTAN. En ese sentido, aseguró que corresponde al Gobierno de Erdogan "decidir si ratifican a los dos, y he recomendado eso, o si ratifican solo uno de los dos documentos. Esa no es una decisión de la OTAN. Es una decisión de Turquía", dijo. Finlandia y Suecia entregaron el 18 de mayo del año pasado las solicitudes de su ingreso a la OTAN, casi tres meses después de que comenzara el conflicto en Ucrania. Las dos naciones argumentan que quieren entrar al bloque militar para defender sus intereses y su seguridad ante la inestabilidad en Europa del Este. Al principio, Ankara bloqueó las solicitudes, pero el 29 de junio de 2022 firmó un memorando en materia de seguridad con Finlandia y Suecia, en el que se toman en consideración las preocupaciones turcas. Ankara ha insistido en que se opone al ingreso de Suecia porque en ese país se han permitido manifestaciones pro kurdas, así como la quema de un libro del Corán, sagrado para los musulmanes. Sin embargo, el 2 de febrero, el presidente de la Asamblea Nacional de Turquía, Mustafa Sentop, aseguró que Turquía considera imposible la aprobación de la adhesión de Suecia a la OTAN, porque no observa en las autoridades del país determinación de cumplir con sus obligaciones. De los 30 miembros de la Alianza liderada por Estados Unidos, solo Hungría y Turquía no han avalado el proceso de adhesión de los dos países nórdicos.

