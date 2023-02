https://sputniknews.lat/20230216/la-propuesta-a-santos-y-la-confianza-de-las-farc-asi-mujica-fue-clave-para-la-paz-en-colombia-1135857612.html

La propuesta a Santos y la "confianza" de las FARC: así Mujica fue clave para la paz en Colombia

La propuesta a Santos y la "confianza" de las FARC: así Mujica fue clave para la paz en Colombia

El expresidente uruguayo José Mujica recibió un reconocimiento de Naciones Unidas por su participación en favor del acuerdo de paz firmado en Colombia en 2016... 16.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-16T18:04+0000

2023-02-16T18:04+0000

2023-02-16T18:04+0000

américa latina

uruguay

josé mujica

política

colombia

álvaro uribe vélez

farc

delegación de paz de las farc-ep

histórico acuerdo entre el gobierno de colombia y las farc

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/10/1135857237_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_46a0a7a10e6978cb784a497b49713a5b.jpg

El expresidente uruguayo José Mujica (2010-2015) no solo logró fama internacional por su estilo informal y su humildad sino también por haber mostrado compromiso con varias causas humanitarias que escapaban a los problemas internos de su país. Así, tanto recibió refugiados sirios y sirvió de salvoconducto para presos que EEUU tenía ilegalmente en Guantánamo como intentó colaborar para acabar con el conflicto armado en Colombia.Fue justamente por esa última labor que, siete años después de firmado el acuerdo de paz de 2016, Mujica recibió un reconocimiento de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas que participó en el acuerdo de paz. La distinción fue entregada en el paraninfo de la estatal Universidad de la República en Montevideo, Uruguay.En efecto, Mujica fue escogido en 2017 como uno de los notables del proceso de verificación del acuerdo entre el Gobierno colombiano y las FARC junto al expresidente del Gobierno español Felipe González (1982-1996). En ese camino, Mujica visitó el país, participó de la elaboración de informes sobre el nivel de cumplimiento de los acuerdos e hizo recomendaciones.Sin embargo, el interés de Mujica en la paz colombiana se había iniciado mucho antes. En septiembre de 2013, en su tercer año de presidencia, el uruguayo aprovechó su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas para, luego de rechazar el bloqueo estadounidense a Cuba, plantear la necesidad de terminar el conflicto armado en Colombia."Cargo con el deber de luchar por patria para todos. Para que Colombia pueda encontrar el camino de la paz, y cargo con el deber de luchar por tolerancia, la tolerancia se precisa para con aquellos que son distintos, y con los que tenemos diferencias y discrepamos. No se precisa la tolerancia para los que estamos de acuerdo", expresó en esa oportunidad.Durante aquel viaje a Nueva York, Mujica se entrevistó con el entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos (2010-2018) y ofreció que Uruguay pudiera ser sede de las conversaciones. "Uruguay lo que ofrece es lo mismo que ha ofrecido siempre: está dispuesto a acompañar a Colombia en aquellas cosas en que los colombianos vean que podemos servir de utilidad", dijo Mujica.A diez años de aquel encuentro, y durante su discurso en el homenaje, Mujica recordó aquel ofrecimiento: "Cuando el presidente Santos plantea su tesis le dije 'si sirvo para algo le puedo dar una mano, me parece que esto vale la pena'. Y allá marché a hablar con la dirección de las FARC".El uruguayo reconoció que la postura de Santos lo había "conmovido" por su intención de apelar a la paz luego de haber sido ministro de Defensa durante la gestión de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), uno de los períodos más álgidos del conflicto. "En definitiva había sido un comandante de la guerra que aprendió de la propia guerra que era una misión imposible y había que terminar esa lógica", reflexionó.Si bien las conversaciones tuvieron lugar en La Habana y no en Montevideo, Mujica viajó en 2014 a la capital cubana para reunirse con los mandos de las FARC, buscando apoyar la firma del acuerdo."Escuchar al presidente Mujica siempre ha sido muy enriquecedor. Es una de las pocas autoridades morales que quedan en este mundo", escribió alias Pablo Catatumbo, uno de los entonces líderes de las FARC, luego del encuentro.Durante el homenaje, Mujica destacó el valor que tuvo su participación como interlocutor ante las FARC, dado que, en un proceso de estas características, "saber elegir los interlocutores para saber conversar es parte de las cosas importantes".Ya como uno de los referentes de la verificación del cumplimiento del acuerdo, Mujica respaldó el sí en el plebiscito sobre el acuerdo del 2 de octubre de 2016, que terminó con una victoria del no. A pesar del resultado, el expresidente uruguayo continuó defendiendo la necesidad de una paz en el país suramericano y ya entonces advertía sobre el riesgo de que sectores de las FARC decidieran no continuar con el camino hacia la paz.Durante el reconocimiento de este 16 de febrero en Montevideo, el jefe de la Misión de Verificación de ONU en Colombia, Alessandro Preti, rememoró palabras del uruguayo en la ciudad de Cartagena en 2018: "A veces el pueblo colombiano no entiende la trascendencia del acuerdo de paz porque vive en una realidad de permanente enfrentamiento, dolor y desconfianza".Preti también destacó como un "momento clave" de la misión de Mujica como referente del acuerdo, un encuentro con "más de mil jóvenes en la ciudad de Cali" en la que les dijo que "construir paz es dar oportunidad de vida digna a miles de campesinos pobres, llevar escuelas y servicios de salud a todo el territorio y no solo recursos económicos, también llevar afecto, llevar un abrazo, demostrar que existe posibilidad de dialogar con el diferente".Para el representante de Naciones Unidas, la propia vida de Mujica, que integró el guerrillero Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros en la década de 1960 y estuvo preso durante la dictadura uruguaya (1973-1985), es una lección en favor de la paz."Usted, no solo con sus discursos, sino con la coherencia de su vida, expresa los más altos valores de la comunidad internacional. Estuvo 14 años en la cárcel con enorme sufrimiento, pero no ha cultivado el odio, sino que ha propuesto a toda la sociedad uruguaya un camino de convivencia", apuntó."No hicimos otra cosa que lo que teníamos que hacer porque me siento parte de Colombia porque es nuestra América", sintetizó Mujica al recibir el reconocimiento.

https://sputniknews.lat/20220930/la-paz-total-de-petro-y-su-complejo-camino-para-hacerse-realidad-en-colombia-1131038718.html

https://sputniknews.lat/20230126/la-historia-del-millonario-escarabajo-de-pepe-mujica-y-su-paseo-con-lula-da-silva--video-1135059224.html

uruguay

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

uruguay, josé mujica, política, colombia, álvaro uribe vélez, farc, delegación de paz de las farc-ep, histórico acuerdo entre el gobierno de colombia y las farc