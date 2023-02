https://sputniknews.lat/20230216/las-relaciones-entre-rusia-y-eeuu-estan-peor-que-nunca-constata-vicecanciller-ruso-1135874166.html

Las relaciones entre Rusia y EEUU "están peor que nunca", constata vicecanciller ruso

Riabkov aseguró que Rusia nunca cederá ante la presión de EEUU. "Las élites estadounidenses… llegaron a la conclusión de que se necesita poner un obstáculo al creciente rol de Rusia en el área internacional. Creen que tienen la oportunidad histórica para enfrentarse de frente con Moscú porque ya después será más difícil hacerlo… Me parece que es un error histórico y estratégico, porque los rusos nunca cederemos ante la presión de EEUU", remarcó el viceministro. Refiriéndose al atentado perpetrado contra los gasoductos submarinos rusos Nord Stream 1 y 2, Riabkov dijo que Rusia seguirá trabajando para que ese delito no quede sin consecuencias para EEUU. El 26 de septiembre de 2022, Nord Stream 2 AG, operadora del gasoducto homónimo ruso, anunció una fuga de gas por causas desconocidas en una de las dos tuberías de la infraestructura, cerca de la isla danesa de Bornholm. Más tarde trascendió que las dos líneas del gasoducto paralelo Nord Stream 1 también habían sufrido daños. Alemania, Dinamarca y Suecia no descartaron un acto de sabotaje. El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia catalogó las explosiones de ataques terroristas y el 30 de septiembre desveló que tenía pruebas de que apuntaban a la implicación de ciertos países occidentales. La Fiscalía General rusa abrió una investigación por terrorismo internacional a raíz de los daños ocasionados a los gasoductos.

