https://sputniknews.lat/20230216/los-residentes-de-ohio-temen-un-desastre-ambiental-estan-tratando-desesperadamente-de-encubrirlo-1135813599.html

Los residentes de Ohio temen un desastre ambiental: "Están tratando desesperadamente de encubrirlo"

Los residentes de Ohio temen un desastre ambiental: "Están tratando desesperadamente de encubrirlo"

Luego del descarrilamiento de un tren en Ohio que contenía químicos de alta toxicidad, se han encendido las alertas de los residentes de la zona, señaló la... 16.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-16T03:10+0000

2023-02-16T03:10+0000

2023-02-16T03:10+0000

internacional

eeuu

ohio

pensilvania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/0a/1135625780_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_a6e3aba9db770bcb70a9492bd75f6064.jpg

De acuerdo con Winston, la información de las autoridades estadounidenses respecto a los hechos ocurridos desde el pasado 3 de febrero han sido opacas y con información a medias, lo que ha generado dudas entre la población de un posible desastre ambiental. "No confío en lo que nos están diciendo. Pero algunos de estos son cancerígenos conocidos. Creo que no sabremos realmente el impacto total de esto hasta dentro de cinco, diez, 15, 50 años. Y tienes que recordar, esto es Ohio. Aquí hay tierras de cultivo y de las más fértiles del país. Entonces, ¿qué impacto tendrá eso en la agricultura en esa área?", cuestionó la activista en el programa Fault Lines. De acuerdo con Misty Winston, se tiene la sospecha de que algunas de las sustancias químicas ya se están midiendo en el río Ohio, que es fuente de agua para alrededor de cinco millones de personas.De acuerdo con Winston, los productos químicos que había en estos vagones "no son broma" y señaló que el cloruro de vinilo, que se usa para fabricar PVC, hierve a ocho grados Fahrenheit (-13 Celsius) y que el cloruro de hidrógeno se combina con el agua, incluido el vapor en la atmósfera, para formar ácido clorhídrico.También en entrevista con Sputnik, Jack Slater, residente y activista de Ohio, señaló que la reacción de los habitantes ha sido una mezcla de confusión, frustración y desesperación."A lo que todo el mundo se enfrenta realmente es a un montón de preguntas sin respuesta sobre cuál será el impacto de cualquiera de estos productos químicos en esta comunidad", aseveró Slater. "Nadie está siendo franco con el impacto real y la implicación de todo esto", agregó.De acuerdo con el residente, las personas que en un inicio fueron desalojadas ya regresaron a sus casa, pero sin ninguna explicación clara respecto a los cuidados y las consecuencias que el incidente puede provocar en la zona. El también activista destacó que la comunicación por parte de quienes tienen que rendir cuentas al respecto es opaca, confusa e insuficiente. ¿Qué pasó en Ohio?La noche del 3 de febrero, en la zona de East Palestine, Ohio, al noreste del país norteamericano y muy cerca de la frontera con el estado de Pensilvania, un tren que transportaba material químico de alta toxicidad se descarriló. De acuerdo con la información dada a conocer hasta el momento, entre 5 y 10 de los cerca de 50 vagones del tren contenían cloruro de vinilo, un químico peligroso y hasta letal para los seres humanos debido a su alto grado de toxicidad.El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos considera que esta sustancia tiene propiedades que pueden derivar en un cáncer de sangre o de pulmón si se respira por un tiempo prolongado.La Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos asegura que ha medido la cantidad de elementos tóxicos en el aire y señala que no existe un riesgo real para los habitantes de East Palestine y sus zonas colindantes.Aunque las autoridades de salud del estado dijeron que confían en que el suministro de agua municipal es seguro para el agua potable, también sugirieron que, cualquier persona que obtenga su suministro de agua de un pozo privado, debe estar atenta para detectar cualquier contaminante tras el descarrilamiento del tren.El gobernador de Ohio, Mike DeWine, aseguró que su Gobierno presentará una demanda contra Norfolk Southern Railroad (la empresa responsable de operar el tren), si la compañía no asume toda la responsabilidad de los efectos del incidente.

https://sputniknews.lat/20230213/chernobil-en-ohio-lo-que-se-sabe-sobre-la-explosion-de-un-tren-con-quimicos-en-eeuu--1135728240.html

https://sputniknews.lat/20230215/cloruro-de-vinilo-por-que-es-peligroso-este-gas-esparcido-tras-un-accidente-en-ohio--1135774679.html

eeuu

ohio

pensilvania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, ohio, pensilvania