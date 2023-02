https://sputniknews.lat/20230216/moscu-expulsa-a-4-empleados-de-la-embajada-de-austria-1135851809.html

Moscú expulsa a 4 empleados de la embajada de Austria

MOSCÚ (Sputnik) — El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia convocó al embajador de Austria en Moscú, Werner Almhofer, para notificarle que cuatro empleados... 16.02.2023, Sputnik Mundo

"El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso convocó a Almhofer para protestar por el provocativo anuncio de Viena de declarar personas no gratas a cuatro empleados de la misión diplomática rusa en Austria (...). Como respuesta, cuatro empleados de la Embajada de Austria en Rusia han sido declarados personas no gratas", indica el comunicado.La Cancillería especificó que los cuatro expulsados de la embajada austriaca deberán abandonar Rusia antes de finalizar el próximo 23 de febrero.Asimismo, calificó la declaración de personas no gratas a los cuatro diplomáticos rusos de un "acto poco amistoso e injustificado" que causó "un grave daño a las relaciones bilaterales, ya en crisis por la actuación de Austria", la cual se posicionó "como un Estado imparcial, neutral y plataforma para la diplomacia internacional".Según el Ministerio, eso "contradice los compromisos de Austria como la sede de las reuniones internacionales" y advirtió que "esta situación tampoco quedará sin consecuencias".El 2 de febrero, Austria acusó a dos diplomáticos de la embajada rusa de cometer "acciones incompatibles con su estatus", así como a otros dos miembros de la representación permanente de Rusia ante los organismos internacionales en Viena de tomar medidas incompatibles con el Acuerdo de la Sede, y les dio de plazo hasta el 8 de este mes para salir del país.

