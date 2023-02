https://sputniknews.lat/20230216/personas-sin-hogar-y-animales-heridos-el-triste-azote-de-los-incendios-en-chile-1135830336.html

Personas sin hogar y animales heridos: el triste azote de los incendios en Chile

Personas sin hogar y animales heridos: el triste azote de los incendios en Chile

Sputnik recogió testimonios de habitantes de las zonas afectadas por los incendios forestales, quienes destacan el trabajo coordinado para paliar los efectos... 16.02.2023, Sputnik Mundo

El Plan de Recuperación y Ayudas Tempranas a afectados por incendios forestales que presentó el Gobierno de Gabriel Boric el 9 de febrero cuenta con un presupesto inicial de 35.000 millones de pesos (unos 44 millones de dólares).Dentro de las medidas económicas y sociales, se distribuirá un Bono de Recuperación de un monto máximo de 1,5 millones de pesos (1.890 dólares) para las familias cuyas viviendas fueron destruidas. Además, se entregarán viviendas transitorias de emergencia, rehabilitación de infraestructura y servicios básicos, apoyos para zonas rurales, extensión de los centros de cuidados de niños y niñas de madres con trabajo temporal y atención veterinaria para mascotas, entre otras ayudas.Francisca Zuñiga, concejala de Tomé, comuna ubicada a 500 kilómetros al sur de Santiago contó a Sputnik que solo en esa localidad hay 1.460 personas damnificadas por los siniestros, según el catastro del municipio.El pasado 14 de febrero el Gobierno entregó la primera vivienda de emergencia a una familia del sector de Piedras Blancas, en la comuna de Ninhue, región del Ñuble, en el centro-sur del país.Daniela, una de las beneficiadas, agradeció la ayuda del Gobierno. Sin embargo, fue explícita en señalar que, lamentablemente, no caben los tres integrantes de su familia."Nosotros somos tres, es una pieza muy grande, y una que es muy chiquitita. La chiquitita da facilidad para ir al baño. Se agradece mucho la ayuda, pero no cabemos los tres", explicó Daniela a la prensa chilena.Las viviendas de emergencia tienen una superficie de 24 metros cuadrados, con paneles estructurales isotérmicos, con aislación en techos, muros y piso.El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, explicó que estas viviendas son temporales mientras se instalan las definitivas. Agregó que el Ejecutivo espera entregar todas las viviendas de emergencia de aquí a invierno.Zuñiga contó a Sputnik que esperan que las primeras viviendas de emergencia lleguen a Tomé a más tardar el 20 de febrero. La concejala hizo hincapié que mientras avanzan en la ayuda a los damnificados, los focos de incendio siguen activos.Animales siniestradosLa comuna de Santa Juana, ubicada a 556 kilómetros al sur de Santiago, ha sido una de las más dañadas por los incendios forestales. Según un catastro de la municipalidad, el 71% de la comuna fue afectada por el fuego. En el sector rural habría unas 300 casas quemadas, con 4.550 personas damnificadas.Hasta el 14 de febrero, Santa Juana reportaba más de 700 animales fallecidos a causa de los incendios. En conversación con Sputnik, Susan Angulo, encargada de la Oficina Municipal de Zoonosis del municipio de Santa Juana, contó a Sputnik que hay un equipo especializado para apoyar en el entierro de los animales.A pesar del alto número de animales muertos, Angulo contó que entre el 3 al 14 de febrero han podido realizar más de 1.000 atenciones a mascotas, cuidándolas y apoyando su proceso de recuperación."Desde el primer día de los incendios estamos ayudando a los animales. La primera noche tuvimos 12 pacientes y contamos con el apoyo de clínicas veterinarias, pero el primer día ya nos vimos sobrepasados porque el nivel de quemaduras que traían los animales era terrible", contó Angulo.La representante municipal contó que han podido sobreponerse a la tragedia debido al trabajo mancomunado de los veterinarios y clínicas de la zona. Además, comenzaron a llegar médicos veterinarios de todo Chile para apoyar el trabajo en terreno.Dentro del Plan de Recuperación y Ayudas Tempranas elaborado por el Ejecutivo, hay una medida en particular en ayuda de los animales siniestrados, que consiste en la realización de operativos veterinarios en todas las comunas afectadas por los incendios, y que tendrá recursos de 500 millones de pesos, unos 630.000 dólares.El despliegue territorial del EjecutivoTanto Angulo como Zúñiga destacan que el Gobierno ha estado en terreno y visitando los lugares afectados desde que comenzaron los incendios forestales.Angulo contó que han estado recibiendo recursos para apoyar el trabajo en el rescate de los animales y que ha existido coordinación para afrontar los siniestros.La concejala de Tomé explicó a Sputnik que han tenido trabajo coordinado con distintas autoridades ministeriales y de subsecretarías. Destacó además la visita del presidente Boric, que recorrió los lugares afectados en la comuna costera de la región del Bío Bío.No obstante, la concejala de Tomé se mostró preocupada por la entrega de las viviendas de emergencia, puesto que hay cientos de familias que perdieron todo en los incendios, pero no eran dueños de los inmuebles, sino que arrendaban.Finalmente, Angulo hizo un llamado a que no se olviden de los afectados por los incendios, que las zonas están devastadas y que necesitan "toda la ayuda del mundo para reconstruir la comuna".

