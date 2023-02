https://sputniknews.lat/20230217/brasil-ve-necesario-implicar-a-mas-paises-para-buscar-una-solucion-en-ucrania-1135909088.html

Brasil ve necesario implicar a más países para buscar una solución en Ucrania

Brasil ve necesario implicar a más países para buscar una solución en Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) — Es importante iniciar consultas sobre Ucrania con la participación del mayor número de países para promover las negociaciones de paz entre... 17.02.2023, Sputnik Mundo

Precisó que se trataría de un gran grupo de países que examinarían todas las posibilidades para contribuir a la paz en Ucrania. Brasil, por su parte, está dispuesta a participar en ese diálogo si ambas partes del conflicto la aceptan e invitan, añadió. Vieira admitió que la situación en torno a Ucrania es preocupante, pero indicó que su país no va a entregar armas a Kiev porque prefiere hablar sobre la paz en lugar de participar en las hostilidades. Además, la legislación de Brasil tampoco permite imponer sanciones a otros Estados no adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, agregó. En lo referente al plan de paz de 10 puntos propuesto por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, Vieira lo calificó de "una lista de temas muy amplia" y propuso que Moscú y Kiev empiecen a discutir al menos algunas de estas cuestiones para avanzar en las negociaciones y lograr una tregua. El 28 de febrero de 2022, Moscú y Kiev entablaron negociaciones para lograr un acuerdo que pusiera fin a las hostilidades. La última ronda presencial de estas consultas se celebró el 29 de marzo de 2022 en la ciudad turca de Estambul, a puerta cerrada, y desde entonces no han vuelto a retomarlas. El presidente de Ucrania afirmó el 30 de septiembre del mismo año que Kiev no negociará con Moscú mientras Vladímir Putin siga siendo presidente de Rusia.Más tarde, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, aseguró que Rusia mantiene la puerta abierta a negociar con Ucrania, tomando en consideración las circunstancias actuales.Ampliación de los BRICSAsimismo, Vieira comunicó que Brasil no se opone a la idea de ampliar el grupo de los BRICS (formado por Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica) con nuevos Estados miembros. Destacó que BRICS es un grupo importante y consta de los países en desarrollo y recalcó que es necesario atraer a nuevos socios."BRICS no solo es un grupo económico, tenemos reglamentos en diferentes áreas como la educación, la salud y la cooperación científica y tecnológica", añadió.De acuerdo con el ministro, por el momento hay muchos debates sobre la posibilidad de incorporar a más miembros en el grupo y unos Estados miembros están a favor de esa idea, mientras otros mantienen la posición en contra.El pasado 1 de enero, durante su discurso de investidura, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva prometió fortalecer los BRICS a través de reconstruir el diálogo activo con Estados Unidos, la Comunidad Europea, China, los países de Oriente y otros actores globales.En enero, el embajador sudafricano en Moscú, Mzuvukile Jeff Maqetuka, informó que 13 Estados mostraron interés en formar parte del grupo BRICS, entre ellos dos países africanos: Argelia y Egipto, así como Irán, Baréin, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos.El grupo BRICS es una asociación económico-comercial intergubernamental informal de cinco países en rápido desarrollo, donde se plantea el objetivo de desarrollar el diálogo y la cooperación multilateral.

