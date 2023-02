https://sputniknews.lat/20230217/china-reitera-su-posicion-contra-los-vinculos-militares-y-intercambios-entre-eeuu-y-taiwan-1135891385.html

China reitera su posición contra los vínculos militares y intercambios entre EEUU y Taiwán

China reitera su posición contra los vínculos militares y intercambios entre EEUU y Taiwán

PEKÍN (Sputnik) — EEUU debe respetar el principio de "una sola China" y detener todas las formas de intercambios oficiales y vínculos militares con Taiwán... 17.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-17T10:46+0000

2023-02-17T10:46+0000

2023-02-17T10:47+0000

internacional

china

asia

eeuu

taiwán

seguridad

política

relaciones internacionales

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/09/1134493261_0:4:1000:567_1920x0_80_0_0_e4df3a1dde9b463cde2db5876b09a70a.jpg

Más temprano el diario Financial Times, citando a cuatro personas familiarizadas con estos planes, informó que el subsecretario adjunto de Defensa de EEUU Michael Chase, que supervisa en el Pentágono las relaciones con China, visitará en los próximos días Taiwán. El portavoz chino instó a EEUU a acatar el principio de "una China" y las disposiciones de los tres comunicados conjuntos chino-estadounidenses, así como dejar de crear tensión en el estrecho de Taiwán. Al mismo tiempo, no respondió a la pregunta de si China realizará los ejercicios militares en caso de la visita de Chase a la isla. La tensión persiste en el estrecho de Taiwán desde que la presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, Nancy Pelosi, realizó a principios de agosto una visita a la isla rebelde desoyendo las reiteradas advertencias de Pekín. Su visita duró menos de 24 horas, pero fue la del mayor nivel en los últimos 25 años y la primera desde 1997 que incluyó a un titular de la Cámara. La Casa Blanca se distanció del viaje de Pelosi a Taiwán, alegando que la presidenta de la Cámara de Representantes toma sus propias decisiones. China, que percibe estas visitas como un estímulo a los secesionistas, lanzó en agosto un amplio ejercicio militar que incluyó fuego real de largo alcance en seis zonas adyacentes a la isla rebelde, y una batería de restricciones económicas a proveedores taiwaneses. También suspendió la cooperación con EEUU sobre la repatriación de inmigrantes ilegales, asistencia legal en materia criminal, lucha contra delincuencia transnacional, narcotráfico, así como las conversaciones sobre el cambio climático y una serie de consultas bilaterales al nivel de jefes militares. China critica la política de armas de EEUU tras tiroteo en un campus de MichiganTambién, el portavoz comentó que el problema de la violencia con armas de fuego es una enfermedad de la sociedad estadounidense, e hizo referencia al tiroteo que se produjo en la Universidad del Estado de Michigan (MSU).El 14 de febrero tres personas murieron y cinco resultaron críticamente heridas por un tiroteo en el campus de la MSU. La policía reportó que el presunto autor del tiroteo, un hombre de 43 años, fue encontrado muerto. Sus motivos de momento no están claros. Según la agencia Xinhua, dos de los heridos son estudiantes chinos.Varios políticos de EEUU, continuó, durante mucho tiempo hacían caso omiso al derecho a la vida de su propio pueblo e incluso al hacer frente al empeoramiento del problema de la propagación de armas, siguen debatiendo el tema y no haciendo nada.Según Wang, en vez de resolver su problema, los políticos estadounidenses comentan y critican la situación en torno a los derechos humanos en otros países.

https://sputniknews.lat/20230216/china-eeuu-la-linea-roja-es-taiwan-1135870478.html

https://sputniknews.lat/20230216/biden-afirma-que-los-objetos-derribados-no-pertenecen-al-programa-de-vigilancia-de-china--1135868697.html

china

asia

eeuu

taiwán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

china, asia, eeuu, taiwán, seguridad, política, relaciones internacionales