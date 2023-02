https://sputniknews.lat/20230217/familiares-de-desaparecidos-uruguayos-estigmatizan-a-militares-1135914642.html

Familiares de desaparecidos uruguayos "estigmatizan" a militares

MONTEVIDEO (Sputnik) — La asociación de expresos políticos Crysol y la organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Uruguay "estigmatizan"... 17.02.2023, Sputnik Mundo

américa latina

uruguay

política

seguridad

pedro bordaberry

sociedad

madres y familiares de detenidos desaparecidos

Las declaraciones de Manini Ríos son en respuesta a las declaraciones de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y Crysol, quienes afirmaron el 31 de diciembre a la revista Caras y Caretas que el gobierno es "marketinero" y se comporta de forma "cómplice" con los militares. "Pienso que hay gente que nunca va a tener los elementos para decir que vamos a mirar hacia adelante, va a estar siempre buscando en el pasado todo aquello que nos enfrente, cuando no la venganza por la venganza en sí, y que no va a haber paz ninguna", afirmó. Para el líder de Cabildo Abierto, ese tipo de declaraciones carece de sentido, y estimó que ante denuncias fundadas el Gobierno está haciendo lo que puede hacer, con los mismos resultados que tenía el Frente Amplio (2005-2020). Sostuvo que este tipo de expresiones buscan "incentivar un fuego que no quieren que no se apague nunca más". En Uruguay existen 370 causas presentadas ante la justicia por tortura, privación de libertad, desaparición forzada, detención ilegítima, secuestros y amenazas cometidos supuestamente entre 1972, poco antes del golpe de Estado, y 1978. Sin embargo, solo un 3% de las denuncias (11 causas) terminaron en una sentencia, según el Observatorio Luz Ibarburu. Golpe de Estado En referencia al aniversario de los cincuenta años del golpe de Estado, el próximo 27 de junio, Manini Ríos afirmó que la sociedad tiene que aprender y reflexionar sobre las razones que llevaron a ese hecho. Por otro lado, Manini Ríos sostuvo que actualmente la sociedad está "cada vez más envenenada en las redes sociales". Manini Ríos hacía referencia al momento en que el entonces presidente Bordaberry nombró al general Antonio Francese como ministro de Defensa. Los mandos del Ejército y de la Fuerza Aérea desconocieron a Francese y en respuesta Bordaberry convocó una movilización en su respaldo que congregó a pocas personas. El 12 de febrero, Bordaberry hizo un acuerdo político con los mandos del Ejército y la Fuerza Aérea, el cual implicó la participación directa de las Fuerzas Armadas en el Poder Ejecutivo. El 27 de junio Bordaberry disolvió el Parlamento y suprimió las libertades civiles; el 12 de junio de 1976 la Junta de Oficiales de las Fuerzas Armas decidió sustituir a Bordaberry.

uruguay

uruguay, política, seguridad, pedro bordaberry, sociedad, madres y familiares de detenidos desaparecidos