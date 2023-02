https://sputniknews.lat/20230217/la-federacion-de-universitarios-en-ecuador-exige-salida-de-lasso-y-anuncia-movilizacion-1135913073.html

La Federación de Universitarios en Ecuador exige salida de Lasso y anuncia movilización

QUITO (Sputnik) — El presidente nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios de Ecuador (FEUE), Nery Padilla, afirmó que la organización estudiantil... 17.02.2023, Sputnik Mundo

Padilla adelantó que a finales de este mes se movilizarán en Quito en demanda de atención a los problemas del país y de las universidades. En particular mencionó que las instituciones de esa enseñanza pública enfrentan recortes presupuestarios, inseguridad, falta de profesores, recorte de becas, entre otras situaciones complejas para su funcionamiento y para el desarrollo de proyectos de investigación. Padilla señaló que el presidente Lasso no tiene la capacidad moral para dirigir el país, ni legitimidad, ni credibilidad, al no cumplir, por ejemplo, los acuerdos de las mesas de diálogo con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y otras organizaciones, alcanzados luego de tres meses de negociaciones. Manifestó que la FEUE también rechaza los presuntos actos de corrupción de empleados o exempleados públicos denunciados recientemente en la prensa nacional, así como los posibles nexos de funcionarios con el narcotráfico. Una de las acciones realizadas por la organización fue un plantón el 16 de febrero en la Fiscalía General para exigir que se investiguen estas denuncias sobre el caso 'El Gran Padrino', que se investiga como el 'Caso Encuentro' y en el cual han sido señalados operadores políticos cercanos al círculo presidencial, como el empresario Danilo Carrera, cuñado del presidente, entre otros. Padilla enfatizó que la FEUE es una organización de más de 80 años y que siempre ha estado presente en las luchas sociales del país. En una entrevista reciente con Sputnik, el líder estudiantil señaló que el Estado adeuda más de 131 millones de dólares a las universidades públicas desde que comenzaron los recortes presupuestarios a la educación en 2016. Para este 2023 se anunció un presupuesto de 1.306 millones de dólares destinado a 33 Universidades, pero al menos 15 verían reducidos sus recursos, indicó.

