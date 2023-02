https://sputniknews.lat/20230217/la-ocultacion-del-desastre-ambiental-en-ohio-no-teme-eeuu-que-se-repita-la-historia-1135904284.html

La ocultación del desastre ambiental en Ohio: ¿no teme EEUU que se repita la historia?

La información sobre la catástrofe ecológica ocurrida el 3 de febrero en Ohio por el accidente de un tren que transportaba sustancias químicas peligrosas no se... 17.02.2023, Sputnik Mundo

internacional

medioambiente

desastre

sociedad

eeuu

ohio

La noche del 3 de febrero, un tren que viajaba de Pensilvania a Illinois, Estados Unidos, descarriló y se incendió. Para evitar una explosión, se hicieron agujeros en los tanques que contenían los productos químicos tóxicos que permitieran extraerlos. Los productos químicos fueron a parar a fosas especialmente excavadas donde se les prendió fuego. Durante unas horas, enormes bocanadas de humo negro se cernieron sobre la ciudad de East Palestine, de unos 5.000 habitantes. Los residentes en un radio de 1,5 km del sitio del accidente fueron evacuados inmediatamente, y el 6 de febrero las autoridades impusieron una evacuación obligatoria. El 8 de febrero se permitió a los residentes volver a sus casas, ya que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos declaró que las muestras de aire y agua eran seguras, pero advirtió a los residentes que el olor podía persistir durante mucho tiempo, aunque no había peligro químico. Sin embargo, muchas personas no tardaron en sentir dolores de cabeza, náuseas, debilidad y otras complicaciones. En una rueda de prensa celebrada el 14 de febrero, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, resaltó que la Administración del presidente Joe Biden estaba en estrecho contacto con las autoridades locales de Ohio y que la salud y la seguridad de la población eran una prioridad absoluta para todos.¿Qué sustancias transportaba el tren?La principal sustancia de los vagones cisterna era un gas inflamable, cloruro de vinilo, una sustancia química cancerígena utilizada para fabricar productos de plástico. En concentraciones elevadas, esa sustancia afecta al sistema nervioso central humano y puede provocar cáncer de hígado, pulmón y leucemia. Cuando se quema, el cloruro de vinilo se descompone en cloruro de hidrógeno y fosgeno, que se usó como gas asfixiante durante la Primera Guerra Mundial. Otro producto químico de los vagones era el acrilato de butilo y otros tres productos químicos igualmente peligrosos que suponen un grave peligro por inhalación. La lista fue publicada tras el accidente.Incertidumbre desalentadoraEl control del agua y el suelo alrededor del lugar del accidente sigue en curso. Ya se encontraron 3.500 peces muertos como consecuencia de la contaminación del agua. Mientras tanto, a pesar de los informes tranquilizadores de los funcionarios, la gente está preocupada y a menudo no encuentra respuestas a sus preguntas.Un residente de East Palestine, Chris Wallace, quedó insatisfecho tras la jornada de puertas abiertas de la comunidad local: "No responden a nada. Se limitan a decir que todo irá bien", resumió en una entrevista con la prensa local divulgada desde YouTube.En este contexto, un experto estadounidense en residuos químicos, Silverado Caggiano, comentó que "todavía se desconoce mucho, quizá tengamos que afrontar las consecuencias dentro de cinco, 10, 15 y 20 años, cuando puedan surgir grupos de cánceres".Lecciones olvidadas del pasadoMuchos internautas comparan lo sucedido en Ohio con el desastre medioambiental de 1970 en la provincia canadiense de Ontario, cuando un vertido ilegal de residuos químicos industriales liberó grandes cantidades de mercurio en un río. A su vez, usuarios de internet japoneses recordaron el desastre de Minamata en la década de 1950, que las autoridades intentaron ignorar. En aquella época, la empresa Chisso llevaba años vertiendo mercurio inorgánico en las aguas de la bahía de Minamata, que los organismos bentónicos convertían en metilmercurio, una potente neurotoxina. Los residuos de producción llevaban décadas vertiéndose en la bahía, casi desde la misma fundación de la planta, ocurrida a principios del siglo XX. Los primeros síntomas de contaminación de organismos vivos aparecieron en gatos callejeros que habían estado bebiendo el agua de los estanques. Los gatos empezaron a retorcerse convulsivamente y a caerse, para luego morir. Entonces los síntomas aparecieron también en las personas: algunos no podían abrocharse los botones, otros no podían escribir, la gente tropezaba, jadeaba y se estremecía con espasmos. Hubo víctimas mortales frecuentes, aunque la mayoría de las personas afectadas quedaron discapacitadas permanentemente, con un sistema nervioso central quemado.Durante casi 10 años, los habitantes de la ciudad intentaron sin éxito que se reconociera oficialmente la entonces denominada Enfermedad de Minamata y se les indemnizara. Al final consiguieron su objetivo: las autoridades reconocieron la catástrofe.

eeuu

ohio

